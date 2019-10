Schlechte Nachrichten: Claudio Pizarro setzt erst einmal aus. (nordphoto)

Ein bisschen merkwürdig ist es schon. Claudio Pizarro fehlte am Freitag auch beim Abschlusstraining vor dem Leverkusen-Spiel und steht damit am Sonnabend nicht im Kader. Wirklich verletzt sei der 41-Jährige aber nicht, betonte Trainer Florian Kohfeldt. Pizarro soll die Woche nutzen, um zu trainieren und richtig fit zu werden. Kohfeldt erklärte: „Der langfristige Gedanke ist jetzt wichtiger als der kurzfristige, damit er wieder mehr Rhythmus bekommt. Wenn wir Pizza wieder in die körperliche Verfassung kriegen, die möglich ist, dann wird er uns in dieser Saison noch eine Menge Spaß bereiten. Man darf sich nicht zu getrieben fühlen von Wochenende zu Wochenende.“ Pizarro selbst hatte am Mittwoch noch erklärt, dass er möglichst bald wieder trainieren wolle, um zu sehen, ob er in Leverkusen dabei sein kann. Dieser Plan wurde nun aber über den Haufen geworfen.

Pizarro kommt in der laufenden Saison zwar schon auf acht Einsätze in Liga und Pokal, die reine Spielzeit beläuft sich aber gerade mal auf 92 Minuten. In der Bundesliga traf der Peruaner noch gar nicht, im Pokal immerhin zweimal gegen Atlas Delmenhorst. Kleinere Verletzungen, etwa Rückenprobleme oder eine Kniereizung, verhinderten, dass er regelmäßig trainieren konnten. Daher traf Kohfeldt nun in Absprache mit dem 41-Jährigen die Entscheidung, auf den Stürmer nicht nur gegen Leverkusen, sondern auch im Pokalspiel gegen Heidenheim am kommenden Mittwoch zu verzichten. „Die Englische Woche wäre Gift für ihn, denn da könnte er gar nicht trainieren. Es ist sinnvoll für alle, dass er die Woche durchtrainiert“, betonte Kohfeldt.

Diese Entscheidung ist durchaus bemerkenswert, schließlich ist Pizarro trotz aller Wehwehchen immer noch der Spieler im Werder-Kader, der einer Partie als Joker am ehesten eine Wendung geben kann. Unvergessen sind seine Kurzeinsätze während der Endphase der vergangenen Spielzeit in den Heimspielen gegen Dortmund und Leipzig, in denen er jeweils traf und Werder dadurch insgesamt vier Punkte bescherte.

Aktuell geht es für die Bremer im schwierigen Auswärtsspiel gegen Leverkusen darum, nicht nach unten abzurutschen. Im Pokal gegen Heidenheim geht es um das Weiterkommen und damit um viel Geld. Es sind also zweifellos zwei bedeutsame Partien, und trotzdem verzichtet Kohfeldt auf die Option, in einer engen Schlussphase den Pizarro-Joker ziehen zu können. Dass ihm das nicht ganz leicht fällt, war durchaus rauszuhören: „In anderen Sportarten ist es üblich, auch während der Saison mal einen Trainingsblock zu haben. Im Fußball haben wir das nicht so gerne, aber wir müssen es jetzt bei Pizza so machen.“

Woltemade darf mit

Den Stürmerplatz im Kader, der durch Pizarros Ausfall frei wird, erhält gegen Leverkusen Nick Woltemade. Der 17-Jährige traf für Werders U19 in der laufenden Saison siebenmal in acht Spielen und ist mit 1,96 Metern außerordentlich groß. Kohfeldt bremste aber sofort die Erwartungen an den Junioren-Nationalspieler: „Nick ist sehr talentiert und kann auf Dauer eine große Rolle spielen. Er ist aber jetzt noch nicht der Heilsbringer und der Pizarro-Ersatz, ohne dass ich seine Qualitäten infrage stellen will.“ Ein Kurzeinsatz für Woltemade sei dennoch möglich. „Wenn es notwendig ist, traue ich ihm aufgrund seiner Körperlichkeit zu, dass er zehn oder 15 Minuten spielt. Seine Heimat bleibt aber die U19“, erklärte Kohfeldt.

Eine weitere Alternative im Angriff wäre Yuya Osako. Der Japaner absolvierte nach seiner Oberschenkelverletzung das komplette Abschlusstraining. Ob er gegen Leverkusen tatsächlich im Aufgebot steht, ist dennoch offen.