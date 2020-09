Ist in der Bundesliga angekommen: Manuel Mbom, den Werder in der vergangenen Saison an den KFC Uerdingen ausgeliehen hatte. (nordphoto)

Insgesamt 13 Spieler hatte Werder in der vergangenen Saison an andere Vereine verliehen, aktuell sind es zehn. Solche Zahlen sind in Italien oder England nichts Besonders, in der Bundesliga allerdings schon. Für ihr exzessives Verleihen wurden die Bremer daher manchmal belächelt. Die Spieler, die er nicht verkauft bekomme, verleihe er dann eben, lautete ein Vorwurf an Frank Baumann. Bisher konnte der Sportchef dieser Aussage wenig entgegensetzen, weil noch kein Leihspieler nach seiner Rückkehr eine wichtige Rolle bei Werder einnahm. Seit Sonnabend ist das anders. Da gab Manuel Mbom beim 3:1-Sieg gegen Schalke ein starkes Bundesliga-Debüt und zeigte damit, dass Werders Leihkonzept durchaus Erfolge bringen kann. „Ich glaube, wenn man das wirklich mit einer klaren Idee dahinter versieht, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass solche Beispiele wie Manuel Mbom dann auch funktionieren und dass der Plan aufgeht", betonte Baumann.

Mbom stand bereits in der Saison 2018/19 in Werders Profikader, saß im Februar 2019 sogar erstmals bei einem Bundesliga-Spiel auf der Bank. Die Verantwortlichen hielten damals schon große Stücke auf den Junioren-Nationalspieler, der 2017 die Fritz-Walter Medaille in Silber als einer der besten Nachwuchskicker seines Jahrgangs erhalten hatte. Sie erkannten aber auch, dass Mbom noch nicht vollständig bereit war für die Bundesliga - körperlich und mental. Also lief der vielseitige Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Drittligisten KFC Uerdingen auf. Mbom war Stammspieler, Uerdingen hätte ihn gerne länger behalten, doch Werder holte ihn in diesem Sommer zurück. „Ich bin in dem einen Jahr in Uerdingen als Mensch gereift und konnte viel mitnehmen“, betonte Mbom nach seiner Rückkehr.

Ein Umweg, der sich lohnen kann

Das war dann auch in den Testspielen und im Training zu sehen, und so verdiente sich das Talent nun die Chance in der Bundesliga. „Ich freue mich sehr, dass Manuel jetzt zu seinem ersten Bundesligaeinsatz gekommen ist und er auch noch eine wirklich sehr ansprechende Leistung gezeigt hat", sagte Baumann. Angenehmer Nebeneffekt: Es gibt mit Manuel Mbom jetzt ein Positivbeispiel dafür, dass sich die Zeit als Leihspieler auszahlen kann. Sollte Romano Schmid, der nach einer Leihe vom Wolfsberger AC zu Werder zurückgekehrt ist und es bisher nicht in den Kader schaffte, auch noch seine Chance erhalten, gäbe es sogar zwei. Baumann hofft natürlich, dass davon eine Signalwirkung ausgeht und die vielen übrigen Leihspieler merken, dass der Umweg über die dritte oder zweite Liga sie wirklich zu einem Bundesligaspieler im Werder-Trikot machen kann.

Bisher hatten vor allem die Negativbeispiele für Aufsehen gesorgt. Felix Beijmo etwa, der mehrmals verliehen und dann ganz abgegeben wurde. Oder Ole Käuper, der in Aue und in Jena suspendiert wurde. Ungeachtet dessen war Baumann immer überzeugt von dem Konzept, dass Talente, die zu gut für die U23 und die Regionalliga, aber noch nicht bereit für die Bundesliga sind, auf Leihbasis woanders wichtige Erfahrungen sammeln sollen. „Wir haben das mit den Leihgeschäften jetzt seit zwei Jahren auf eine neue Stufe gestellt, was Werder betrifft und was die Idee dahinter betrifft“, sagte der Sportchef. „Das gilt auch für den Aufwand, den wir dafür betreiben. Das haben wir auf sehr, sehr gute Beine gestellt, insbesondere durch Clemens Fritz im vergangenen Jahr, und jetzt durch Ilia Gruev, der es ja auch weiter fortsetzt und sich um die Leihspieler kümmert.“

Gruevs Arbeit ist dank Manuel Mbom deutlich leichter geworden. Bei seinen regelmäßigen Gesprächen mit den derzeit verliehenen Benjamin Goller, Michael Zetterer, Luca Plogmann, Niklas Schmidt, Jan-Niklas Beste, Thore Jacobsen, Luc Ihorst, David Philipp, Jannes Vollert und Jonah Osabutey kann er künftig auf Mbom verweisen, wenn er ihnen erzählt, dass sie nicht abgeschrieben sind und ihre Chance bei Werder noch kommen könnte. Die Zahl der Leihspieler, die Gruev betreut, dürfte übrigens bis zum Transferschluss am 5. Oktober noch größer werden. Laut Baumann sucht Werder für die Talente Julian Rieckmann, Simon Straudi, Ole Käuper und Isaiah Young weiterhin geeignete Leihklubs.