Vor ein paar Jahren ist es in Mode gekommen, parallel zur offiziellen Bundesliga-Tabelle Sonderwertungen zu führen. So gab es in der ersten Jahreshälfte 2016 zum Beispiel die sogenannte Nagelsmann-Tabelle. Mit ihrer Hilfe ließ sich eindrucksvoll nachweisen, wie erfolgreich Julian Nagelsmann, damals mitten in der Saison Chef geworden, auf seiner ersten Bundesliga-Station bei der TSG 1899 Hoffenheim arbeitete. Im Vorjahr stand die Nouri-Tabelle bei den Werder-Fans hoch im Kurs, als Werder unter seinem damals noch recht neuen Trainer Alexander Nouri in der Rückrunde wochenlang von Sieg zu Sieg eilte.

Jetzt gibt es die Kohfeldt-Tabelle. Was Florian Kohfeldt seit November als Cheftrainer von Werders Bundesliga-Mannschaft geleistet hat, lässt sich am besten in der zwölf Spieltage umfassenden Kohfeldt-Tabelle ablesen. Werder hat seit dem zehnten Spieltag 18 Punkte geholt, nur vier Klubs schafften mehr, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 holten sogar weniger. Nur vier von zwölf Spielen hat Werder in dieser Zeit verloren, aber fünf gewonnen. Das Torverhältnis von 18:15 weist Werder gleichermaßen offensivstark wie defensiv stabil aus. Was will man in der Kürze der Zeit eigentlich mehr erreichen? Ex-Profi und Nationalspieler Dietmar Hamann, heute geschätzter Experte beim Bezahlfernsehen, sagte nach Werders Wolfsburg-Spiel: „Werder spielt im Moment den besten Fußball mit den Bayern und vielleicht noch ein, zwei anderen.“

Wenn Florian Kohfeldt so etwas hört, dann freut er sich. In erster Linie für seine Spieler und seine Kollegen im Trainerstab, aber natürlich auch für sich, weil solch ein Satz wie der von Hamann die verdiente Anerkennung für die geleistete Arbeit ist. Gleichzeitig weiß Kohfeldt aber auch ganz genau, dass er sich darauf nicht allzu viel einbilden muss. Die Bundesliga ist schließlich voll von Trainern, die früh – auch ohne ihr Zutun – gefeiert wurden und schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind: zuletzt Andre Schubert, Roger Schmidt oder Dirk Schuster. Auch Viktor Skripnik wurde einst als „Viktory“ gefeiert. Und Kohfeldts Vorgänger Alexander Nouri, Hashtag #nouriliebezählt, wurde in den Wochen der Werder-Erfolge im vergangenen Frühjahr von Interview zu Interview gereicht, war im „Aktuellen Sportstudio“ zu Gast, im „NDR-Sportclub“, und in jeder überregionalen Tageszeitung und in Fußballkulturmagazinen wie „11 Freunde“ oder „Socrates“ erschienen teils mehrseitige Geschichten über ihn. Nur wenige Monate später musste er gehen.

Aus Überzeugung offensiv

Dafür, dass Florian Kohfeldt Ähnliches passieren könnte, gibt es keine Anzeichen. Im Gegenteil: Wichtige Entscheider im Verein sind sich mittlerweile ziemlich sicher, in Kohfeldt die nachhaltigste Lösung auf der Trainerposition seit Thomas Schaaf gefunden zu haben. Sportchef Frank Baumann zum Beispiel schätzt Kohfeldt schon seit der Zeit, als er, Baumann, noch Direktor Scouting und Kohfeldt Jugendtrainer war. Bei den wöchentlichen Trainertreffen soll Kohfeldt damals sehr früh mit viel Sachverstand und guten Ideen aufgefallen sein.

Sie halten im Verein allgemein viel von Kohfeldt und das nicht nur, weil gerade mal wieder zufällig die Ergebnisse stimmen. Es ist die Art und Weise, wie Kohfeldt sich im Alltag gibt, nämlich offen, freundlich, kommunikativ und bodenständig. Und es liegt an der Art und Weise, wie er Werder spielen lässt: mutig, intensiv, offensiv, aggressiv. Dass Werder wieder für eine Spielidee steht, freut viele ganz besonders.

Kohfeldt ist da Überzeugungstäter. Beispielhaft hierfür war seine Äußerung vor dem Wolfsburg-Spiel, auch bei einem 1:1 in der 88. Minute auf Sieg spielen zu wollen. Das war zuletzt bei Werder keine Selbstverständlichkeit. Und auch das gilt bis heute: Egal, wer der Gegner ist, ob Bayern, Dortmund, Köln oder Mainz – als Erstes entwirft Kohfeldt zu Wochenanfang in Abstimmung mit seinen Assistenten Tim Borowski und Thomas Horsch den Offensivplan für das Spiel, erst danach denkt er über die defensive Absicherung mit all ihren taktischen und personellen Konsequenzen nach.

Florian Kohfeldt hat es als Spieler nicht in die Nähe des Profifußballs geschafft, er war ein zuverlässiger Torwart für Werders Verbandsliga-Mannschaft, das ist fünfte Liga. Vielleicht liegt es daran, dass er nun, als Trainer, das Optimum erreichen will, er ist nie zufrieden. Er ist da ein bisschen ein Getriebener, aber ohne dass er so getrieben wirkt, wie Perfektionisten bisweilen rüberkommen. Auch nach dem 3:1 gegen Wolfsburg kam Kohfeldt nicht umhin, zu mahnen, „wir dürfen das nullkommanull in Selbstzufriedenheit ausarten lassen“, sagte er.

Kein Laptop-Trainer

Der ehemalige Fernsehexperte Mehmet Scholl hat es geschafft, dass der Begriff Laptop-Trainer heute mehrheitlich als Schimpfwort interpretiert wird. Laptop-Trainer ist nun der Stempel für all die jungen, gut ausgebildeten und mit Wucht von der Sporthochschule nachrückenden Trainer wie Domenico Tedesco, Julian Nagelsmann oder Hannes Wolf, die Fußball einen Tick wissenschaftlicher betrachten und etwas länger über taktische Fragen nachdenken und gelegentlich auch philosophieren. Auch Kohfeldt ist ein junger und gut ausgebildeter Trainer (Jahrgangsbester!) aus dieser Generation, auch er denkt gern und viel über Taktik nach und spricht darüber ausführlich, wenn man ihn darum bittet. Viktor Skripnik nannte Kohfeldt damals „unseren Studenten“, wenn er über sich und die Arbeit seiner Assistenten Torsten Frings und Florian Kohfeldt sprach.

Aber niemand käme auf die Idee, Florian Kohfeldt einen Laptop-Trainer zu nennen – weil ihm jede Art von Pose fernliegt. Ein Satz, wie ihn Kollege Tedesco am Wochenende sprach, wird ihm eher nicht über die Lippen kommen. „Wir wollten eine Akzentuierung in Richtung Körperlichkeit setzen“, meinte der Schalke-Trainer nach der 1:2-Niederlage gegen Bayern. Kohfeldt, der stets im Trainingsanzug an der Seitenlinie steht, hätte vermutlich einfach gesagt, dass Werder aggressiver zur Sache gehen wollte. Ein guter Trainer muss die Dinge auch nicht verkomplizieren.