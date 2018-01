Der Endspurt hat begonnen: Bis Mittwochabend um 18 Uhr dauert die Transferperiode an, danach geht nichts mehr. Mit jeder Stunde steigt der Druck auf Frank Baumann, benötigte Verstärkungen nach Bremen zu holen. Neben dem angekündigten Außenstürmer, Ersatz für Fin Bartels, soll nach der Ausmusterung Lamine Sanés auch ein gestandener Innenverteidiger her. Wunschkandidat ist Serdar Tasci, wie MEIN WERDER bereits am 16. Januar exklusiv berichtete. Mittlerweile haben andere lokale Medien nachgezogen.

Doch der Transfer ist kompliziert. Tascis Vertrag bei Spartak Moskau läuft bis Ende der Saison, entsprechend müsste Werder Ablöse zahlen. Dazu käme ein Gehalt, das sich im oberen Drittel des des Team-Etats befinden würde. Laut Branchenkennern dürfte der 30-jährige Verteidiger bei zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr liegen, also in Gehalts-Dimensionen eines Max Kruse. Ob Werder sich das leisten kann und will? Besonders Florian Kohfeldt macht sich nach Informationen von MEIN WERDER für Tasci stark. Noch hat Baumann Zeit, den Wunsch seines Trainers zu erfüllen.