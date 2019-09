Philipp Bargfrede kennt dieses Gefühl. Mehr als ihm lieb ist. Viel zu häufig hat Werders Mittelfeldmann im Laufe seiner Karriere schon verletzt gefehlt und ebenso häufig sein Comeback gegeben. Gegen Leipzig war es mal wieder soweit, das erste Pflichtspiel seit dem 8. März. „Für mich persönlich war es schön, wieder dabei zu sein. Das tat gut“, sagte Bargfrede später. „Ich habe aber auch mit einem Einsatz gerechnet.“

In der Tat war es keine große Überraschung mehr, dass der 30-Jährige am Sonnabend auf den Rasen zurückkehrte. Einerseits war die Reha nach einer Knie-Operation gut verlaufen, andererseits waren Werder Bargfredes direkte Konkurrenten ausgegangen. Da musste man kein allzu großer Kenner der Wahrscheinlichkeitsrechnung mehr sein. Zumal Bargfrede einmal mehr lieferte. So wie immer. War die Pause auch noch so lang, in Windeseile bringt er seine Stärken auf den Platz. „Über seine Qualitäten braucht man nicht sprechen, auch das hat man in den paar Minuten, die er gespielt hat, gesehen“, schwärmte Sportchef Frank Baumann. „Nach so vielen Monaten Pause und nicht wirklich vielen Trainingseinheiten mit der Mannschaft - das ist natürlich top.“

Baumann war es allerdings auch, der den Fuß wieder vom Gaspedal nahm. "Trotzdem dürfen wir die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Er ist definitiv noch nicht bei 100 Prozent, und das wird auch noch einige Wochen dauern", sagte er, um ihn dann endgültig zu adeln: "Aber klar, er ist ein Phänomen, wie er zurückkommt, seine Leistung gegen Leipzig zeigt, welche Qualitäten er hat und welche Erwartungen man haben kann an einen fitten Bargfrede“.

Nun geht es also darum, Philipp Bargfrede in den nächsten Wochen genau auf dieses Level zu bringen. Vor allem konditionell. „Man hat schon gesehen, welche Qualität er hat und was er kann“, sagte Trainer Florian Kohfeldt, „man hat aber auch gemerkt, dass er etwas gepumpt hat. Und das ist ganz normal. Er braucht jetzt einfach Trainings- und Spielrhythmus, das kannst du dir nicht im Individualtraining holen.“ Ein Startelfeinsatz gegen Borussia Dortmund am kommenden Wochenende sei daher eher unwahrscheinlich, wenngleich auch nicht völlig ausgeschlossen. Für Bargfrede selbst galt ohnehin nur ein Motto - nicht nur wegen der Niederlage gegen Leipzig: „Mund abputzen, weitermachen.“ So hat er es schließlich schon häufig gemacht. Rückschlag hin oder her.