Ratlose Gesichter: Nach dem 1:3 bei Union Berlin wird die Luft für Werder Bremen im Abstiegskampf immer dünner. Und das Restprogramm meint es nicht gut mit den Grün-Weißen. (Andreas Gora / dpa)

Es wird immer enger! Nach dem 1:3 bei Union Berlin trennt den SV Werder Bremen nur noch ein Punkt vom Relegationsplatz – wie schon im Vorjahr droht den Bremern ein Zitterfinale um den Klassenerhalt. Die Bundesliga legt am kommenden Wochenende für die Halbfinals im DFB-Pokal eine Pause ein, Werder ist aber im Einsatz, kämpft am Freitag gegen RB Leipzig um den Einzug ins Endspiel. Dass das Schöne und das Schlimme so eng beieinander liegen, findet Werder-Coach Florian Kohfeldt „ein bisschen skurril. Ich hoffe aber, dass wir uns jetzt in der kurzen Bundesliga-Pause sammeln können, um dann die nötigen Punkte zu holen.“

Das Bremer Restprogramm mit Spielen gegen Bayer Leverkusen (H), den direkten Konkurrenten FC Augsburg (A) und gegen Borussia Mönchengladbach (H) hat auf dem Papier einen erhöhten Schweregrad.

Mehr zum Thema Nach Werder-Niederlage in Berlin Kohfeldt denkt nicht an Rücktritt bei Werder Trainer Florian Kohfeldt denkt auch nach der siebten Niederlage in Serie nicht an einen Rücktritt beim abstiegsgefährdeten SV Werder Bremen. Er werde nicht „weglaufen“, ... mehr »

Und was machen die anderen Clubs im gefährdeten Tabellendrittel? Der 1. FC Köln wehrt sich mit Leibeskräften gegen den Abstieg, hat zuletzt zweimal gewonnen. Hertha BSC schart in der Quarantäne mit den Hufen, muss noch drei Spiele mehr absolvieren als die Konkurrenz. Mainz 05 hat dank des 2:1-Sensationssieges gegen den FC Bayern den Klassenerhalt trotz noch enorm schwerer Aufgaben unmittelbar vor Augen. Arminia Bielefeld kann am Sonntag noch einen Schritt nach vorne machen, kann Werder schon mit einem Remis bei Borussia Mönchengladbach überholen und hat in der Folge mit der Partie gegen die Hertha ein absolutes Schlüsselspiel vor der Brust.

Das Restprogramm im Tabellenkeller in der Übersicht:

Mainz 05 (Platz 12)

30 Sp. /33:49 T. /34 Pkt.

Hertha BSC (H/03.05.)

Eintracht Frankfurt (A)

Borussia Dortmund (H)

VfL Wolfsburg (A)

FC Augsburg (Platz 13)

31 Sp./31:47 T./33 Pkt.

VfB Stuttgart (A)

Werder Bremen (H)

Bayern München (A)

Werder Bremen (Platz 14)

31 Sp. /34:51 T./30 Pkt.

Bayer Leverkusen (H)

FC Augsburg (A)

Bor. M‘gladbach (H)

Arm. Bielefeld (Platz 15)

30 Sp./23:46 T./30 Pkt

Bor. M‘gladbach (A/So.)

Hertha BSC (A)

TSG Hoffenheim (H)

VfB Stuttgart (A)

1. FC Köln (Platz 16)

31 Sp./32:56 T./29 Pkt.)

SC Freiburg (H)

Hertha BSC (A)

Schalke 04 (H)

Hertha BSC (Platz 17)

28 Sp./34:48 T./26 Pkt.)

Mainz 05 (A/03.05)

SC Freiburg (H/06.05.)

Schalke 04 (A/12.05.)

Arminia Bielefeld (H)

1. FC Köln (H)

TSG Hoffenheim (A)