Am Ende kam es, wie es vorhergesagt wurde: Werder werden aufgrund einer Abstimmung bei der Mitgliederversammlung der DFL die kompletten Polizeikosten aufgedrückt. „Der Ausgang der Abstimmung war absehbar", sagt Geschäftsführer Klaus Filbry. Nun müsse der Klub damit umgehen. Wie? Der WESER-KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was bedeutet das Ergebnis für Werder?

Im September hatte die DFL angekündigt, 50 Prozent der Polizeikosten zu übernehmen. Das ist jetzt hinfällig. Bisher wurden vier Gebührenbescheide vom Land Bremen an die DFL geschickt, die Summe beläuft sich auf 1,17 Millionen Euro. Weitere Bescheide über 1,1 Millionen Euro werden folgen. Die fast 2,3 Millionen gehen nun komplett an Werder. Zahlen muss der Klub zunächst nur 50 Prozent – bis der Rechtsstreit zwischen DFL und dem Land Bremen endgültig geklärt ist.

„Wir können und werden eine hundertprozentige Weitergabe der Kosten nicht akzeptieren", sagt Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Werder, davon ist auszugehen, wird juristische Schritte gegen den DFL einleiten. Die Bremer wollen feststellen lassen, ob die DFL als Co-Veranstalter gilt. Dann müsste sie entsprechend Anteile der Kosten übernehmen. Die DFL sieht sich lediglich verantwortlich für Organisation und Durchführung der Bundesligaspiele.

Warum stimmen alle gegen Werder?

Es gab im Vorfeld eine Wahlempfehlung des DFL-Präsidiums. Der sind 32 der 34 anwesenden Klubs gefolgt. Zugleich ist das Votum als Signal an die Innenminister zu verstehen, dass die zusätzlichen Polizeikosten am Ende bei den Klubs landen, nicht bei der DFL. Bremens Innenminister Ulrich Mäurer hatte die Idee einer Fondslösung, an der sich alle Klubs solidarisch beteiligen. Die fand jedoch keinen Anklang. Dazu passt, dass ab Mittwoch in Lübeck die Innenminister-Konferenz tagt.

Zahlt Werder das Geld?

Es gibt es zwei unterschiedliche Szenarien. Werder könnte sich einfach weigern, die bisher vom Land Bremen in Rechnung gestellten und von der DFL weitergereichten Polizeikosten zu zahlen. Dann würde die DFL klagen. Der Ligaverband hätte auch die Möglichkeit, die fällige Summe einfach vom Fernsehgeld der Bremer abziehen. Dagegen würde wiederum Werder klagen.

Welche Folgen hat ein Rechtsstreit?

Der DFB hat bereits Konsequenzen aus der juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Land Bremen und der DFL gezogen und vergibt keine Länderspiele mehr nach Bremen. Werder sitzt aktuell in keinem wichtigen Gremium der DFL. Was zum einen weniger Einfluss auf Entscheidungen bedeutet. Zum anderen weniger Wissen, wie wichtige Entscheidungen getroffen werden. Kaum denkbar, dass sich das absehbar verändert.

Was könnte Werder noch tun?

Weniger Karten an Auswärtsfans vergeben, ist eine Überlegung. Keine Gästekarten, kein Hochrisikospiel, keine zusätzlichen Polizeikosten – so Werders Kausalkette. Die DFL verpflichtet die Klubs aber, Kontingente bereitzustellen. Die können aber durch polizeiliche Verfügungen „deutlich reduziert oder gestrichen werden", sagt Hess-Grunewald. Die Entscheidung würde dann allerdings auch bei Polizei liegen, nicht bei Werder.