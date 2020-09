Clemens Fritz ist bei Werder für das Scouting verantwortlich. (nordphoto)

Es klang fast schon mysteriös. „Wir haben ein Schattenteam“, sagte Clemens Fritz. Was Werders Sportlicher Leiter und Scoutingchef damit meinte, war aber einfach nur die Tatsache, dass es für jede Position Listen mit potenziellen Zugängen gibt. „Auf einer Position sind es drei, vier Spieler, auf einer anderen Position sieben oder acht“, schilderte Fritz. Die Listen werden wöchentlich aktualisiert, um vorbereitet zu sein, falls Werder bis zum Transferschluss am 5. Oktober noch einen neuen Spieler holen will.

Auf dem defensiven Mittelfeld liegt der Fokus, doch erst muss Geld in die Kasse kommen, etwa durch den Verkauf von Milot Rashica. „Aktuell können wir nichts machen. Es kann auch sein, dass wir gar nichts mehr machen, aber es ist noch ein bisschen Zeit“, sagte Fritz einmal mehr. Werder müsse „vernünftig haushalten, aber wir wissen unabhängig vom Hertha-Spiel auch, welchen Bedarf wir haben“.