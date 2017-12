Werder-Torschütze Maximilian Eggestein:

„Ich war am Anfang selbst überrascht, dass mein Schuss reinging. Man sieht, dass wir immer einen klaren Plan haben und dass wir funktionieren. Wir wollten einige Dinge für uns nutzen und waren sehr gut vorbereitet. Insgesamt ist alles sehr gut aufgegangen.“

Werder-Torschütze Theodor Gebre Selassie:

„Das sind die schönsten Augenblicke im Fußball, wenn du triffst und in Richtung Fans läufst.“

Werder-Sportchef Frank Baumann:

„Bei aller Freude über den Sieg – wir haben gerade erst den Anschluss ans untere Mittelfeld geschafft. Aber natürlich sind Siege insgesamt nicht die schlechtesten Argumente für einen Trainer. Flo hat der Mannschaft Leben eingehaucht. Sané war krank, deswegen hat Bargfrede hinten gespielt.“

Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic:

"Wir hatten heute das richtige System. Bargi ist ein echter Libero, unser Franz.“

BVB-Kapitän Marcel Schmelzer:

„Ganz ehrlich, so ein Auftritt heute. Das ist eine absolute Frechheit von uns Spielern. Ich sage immer wieder das Gleiche, aber wir können nicht nur reden, sondern müssen auch Taten folgen lassen. Dann treten wir so auf, das ist Wahnsinn. Wir Spieler, die auf dem Platz stehen, müssen liefern. Ich verstehe nicht wie eine Leistung in so einem wichtigen Spiel passieren kann.“