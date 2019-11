Stefanos Kapino hofft, irgendwann Werders Nummer eins zu sein. (Nordphoto)

Eine Torhüter-Diskussion hat es seit Jiri Pavlenkas Antritt 2017 bei Werder nicht gegeben. Doch die Krise, in der Werder seit einiger Zeit steckt, hat auch Pavlenka erwischt. Seine Fehler gegen Freiburg und Gladbach sind sichtbare Zeichen der Verunsicherung.

Ein Wechsel zeichnet sich aktuell nicht ab. Aber wie ist Werder bei den Torhütern aufgestellt? Ein Überblick.

Bei Stefanos Kapino, sagt Torwart-Trainer Christian Vander, „haben wir die Fantasie, dass er mal die Nummer eins bei uns werden kann“. Die Einschätzung Kohfeldts ist ähnlich. Und das nach 45 Minuten Spielzeit für Werder: Im April ersetzte Kapino den verletzten Pavlenka beim 2:1-Heimsieg gegen Freiburg. Mehr Praxis hat der 25-Jährige seit seinem Wechsel 2018 nach Bremen nicht gesammelt.

Große Akzeptanz, wenig Spielzeit

Anerkennung genießt Kapino dennoch. Zum einen, weil er ein guter Torhüter ist. Zum anderen, weil er eine Persönlichkeit ist, lautstark, selbstbewusst. Trainer und Kollegen schätzen ihn. Kapinos Problem ist, die Rolle der Nummer 2 zu akzeptieren. „Wer nicht Woche für Woche spielt, bei dem führt das oft zu einer gewissen Unzufriedenheit“, sagt Vander. „Die sorgt bei ihm dafür, dass er in manchem Moment den Fokus für das Wichtige verliert.“

Es gibt Torhüter, die akzeptieren ihren Status des Herausforderers, andere nicht. „Kapino ist keine Nummer zwei, er will spielen“, sagt Vander. „Das ist zu Recht so. Er sieht, dass Pavlenka unangefochten die Nummer eins ist. Aber er arbeitet daran, er macht und tut. Und wartet auf seine Chance.“ Es kann aber auch passieren, dass die nicht kommt. Und dann? Vander: „Es kann immer mal sein, dass wir uns von einem Torwart trennen und ihn abgeben, weil wir ihm die passende Perspektive nicht bieten können.“ Auf Kapino könnte das im Sommer zutreffen – falls Pavlenka bleibt.

Winter-Wechsel für Zetterer?

Hohe Wertschätzung genießt auch Michael Zetterer. Trotz drei Kahnbeinbrüchen hat Werder seinen Vertrag bis 2022 verlängert und ihn bis 2021 an Zwolle verliehen. Dort aber sitzt er nach schwacher Vorbereitung auf der Bank. „Um hier eine Perspektive zu haben, muss die Maßgabe sein, Woche für Woche zu spielen“, sagt Vander und gibt zu: „Zetti bereitet uns gerade ein bisschen Bauchschmerzen.“ Ohne Spielpraxis auf hohem Niveau hat Zetterer wenig Zukunft in Bremen. Ein Klubwechsel im Winter ist deshalb eine mögliche Option. Vander: „Wenn das bis zum Winter so ist, muss man den Markt abklopfen und schauen, wo es eine Möglichkeit gibt, damit er wieder in den Fokus kommt.“

Ein Winter-Wechsel ist auch bei Luca Plogmann Thema. Generell gilt der 19-Jährige als Torwart der Zukunft, der „in zwei, drei Jahren hier Bundesliga spielen kann“, so Vander. Aber: „Nach zwei Jahren Regionalliga landet niemand in der Bundesliga. Da muss man als junger Torwart den Schritt woanders hin machen.“ Bisher spielt Plogmann Regionalliga, Vander würde ihn lieber in der 3. oder 2. Liga sehen. Gespräche laufen, wie „im Winter oder Sommer der nächste Schritt aussehen kann“.

Geht Plogmann, übernimmt Eduardo Dos Santos Haesler in der U23. Ebenfalls Profi, sagt Vander über den Deutsch-Brasilianer: „Bei ihm haben wir das Gefühl, er kann jederzeit mal ein Bundesligaspiel machen.“