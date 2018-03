Es sind 90 Minuten, die sich anders als andere in der Bundesliga anfühlen. Für die Spieler, für die Fans. Ein Blick in die Vergangenheit verdeutlicht, dass diese Partie eine ganz spezielle ist.

Werder liegt knapp vorn

Insgesamt 125 Spiele gab es bisher zwischen beiden Klubs. Werder konnte dabei 48 Siege einfahren, der HSV 40. In der Bundesliga kommt es zum 108. Vergleich beider Mannschaften - keine andere Partie gab es öfter. Die alleinige Erstliga-Wertung ist etwas enger: 38 Werder-Siegen stehen bisher 34 des HSV gegenüber.

Zwei Dauerbrenner

Der HSV und Bremen sind die beiden Teams mit den meisten Bundesliga-Spielen. Hamburg war in allen 55 Bundesliga-Spielzeiten dabei, Werder in 54 der 55.

Festung Weserstadion

Werder verlor nur eines der letzten zehn Heimspiele in der Liga gegen den HSV (bei acht Siegen und einem Remis), im November 2015 setzte es ein 1:3. Aber: Werder gewann zuletzt auch nur eins von fünf Spielen gegen die Hamburger (dazu zwei Remis, zwei Niederlagen). Im April 2017 gab es ein 2:1 - natürlich im Weserstadion. Überhaupt ist der Osterdeich seit der Amtsübernahme von Florian Kohfeldt wieder ein Garant für Punkte. In allen sieben Pflichtspielen (sechs in der Liga, eins im Pokal) unter Kohfeldt blieb die Mannschaft bisher ungeschlagen, holte dabei vier Siege und drei Remis.

Der Samstagabend liegt Werder

Das Derby ist zugleich auch das Topspiel des Spieltags, wird also zu später Stunde erst angepfiffen. Werder war in diesen Partien zuletzt bärenstark. Seit fünf Topspielen ist die Mannschaft ungeschlagen, holte dabei drei Siege und zwei Remis. Ganz anders der HSV: Von den letzten acht Topspielen am Samstagabend hat Hamburg kein einziges gewonnen (vier Remis, vier Niederlagen).

Kellerkind? Gutes Omen!

Auch wenn es gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte nicht immer optimal lief, punktete Werder gegen Mannschaften aus dem Keller zuletzt zuverlässig. Aus den letzten sechs Partien gegen Teams auf den letzten drei Tabellenplätzen holte Bremen zwölf von 18 möglichen Punkten und blieb dabei ungeschlagen (drei Siege, drei Remis). Und weil der HSV ja auf Platz 17 liegt…

Gesetz der Serie

Nach den letzten vier Bundesliga-Auswärtspleiten blieb Werder in der Partie darauf zu Hause stets unbesiegt und holte acht von zwölf möglichen Zählern (zwei Siege, zwei Remis). Dem Gesetz der Serie zu Folge müsste Werder nach dem 0:1 von Freiburg aus der Vorwoche nun also wieder punkten.

Wiedersehen mit Hunt

Für den Ex-Bremer ist es die zweite Rückkehr ins Weserstadion als HSV-Akteur. Hunt ist auch der Spieler, der die meisten Derbys bisher bestritt: Zwölf für Werder und zwei für den HSV. In Bremen war Hunt insgesamt zehn Jahre seiner Karriere aktiv, bestritt 215 Spiele und kam dabei auf 46 Tore und 47 Assists.

Kruse ist Hamburgs Angstgegner

Max Kruse ist im Speckgürtel von Hamburg geboren, als Kind schlief er in HSV-Bettwäsche - mittlerweile ist er aber zum Schrecken seines ehemaligen Lieblingsklubs geworden. Kruse ist gegen den HSV immer noch ungeschlagen, seine ganz persönliche Bilanz weist sieben Siege und fünf Unentschieden aus, inklusive vier selbst erzielten Toren.

Arps Premiere gegen Werder

Im Hinspiel warf der damalige Trainer Markus Gisdol mit Jan-Fiete Arp in den letzten Minuten einen Neuling ins Getümmel. Arp wurde damit zum ersten Bundesligaspieler überhaupt, der in diesem Jahrtausend geboren ist.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: