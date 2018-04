Maximilian Eggestein gilt als Musterbeispiel, wenn es um Talententwicklung "made in Bremen" geht. Cheftrainer Florian Kohfeldt betonte zuletzt, dass Eigengewächse wie Eggestein in Zukunft zur Regel werden müssten, keine Ausnahme mehr bleiben dürften. Stammkraft im zentralen Mittelfeld, U21-Nationalspieler – der 21-Jährige ist sportlich bei Werder nicht mehr wegzudenken. Dabei hätte Eggestein genau so gut das Trikot eines anderen Bundesligisten tragen können: Als gebürtiger Hannoveraner trifft Eggestein am Freitag (20.30 Uhr) mit Werder auf den Verein aus seiner Heimatstadt, für den er aber nie aktiv war.

"Das Spiel gegen 96 ist schon etwas Besonderes für mich", betont Eggestein gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Das hat allerdings vor allem private Gründe: Freunde und Familie haben es nicht weit ins Stadion, der Unterstützung von den Rängen kann Eggestein sich also sicher sein. "Ich bin häufig bei meinen Eltern in Garbsen", verrät der Mittelfeldspieler. "Hannover und Umgebung sind mir weiter wichtig."

Kein 96-Fan

Explizit davon ausgeschlossen ist aber der ortsansässige Bundesligaklub. "Garbsen ist meine Heimat", stellt Eggestein klar. "Ich war nie der große 96-Fan." Stattdessen habe er seine fußballerischen Sympathien von den Eltern geerbt: Mütterlicherseits für Werder, väterlicherseits für den FC Bayern. "Mit diesen beiden Vereinen bin ich aufgewachsen."

Neben Maximilian könnte auch Bruder Johannes Eggestein gegen Hannover im Kader stehen. Noch konnten die Geschwister den Wunsch ihres Großvaters, gemeinsam mit einem Abschluss von Johannes und einer Vorlage von Maximilian einen Werder-Treffer zu erzielen, nicht erfüllen. "Maxi" sieht dahingehend allerdings keinen Druck. "Johannes und ich lassen uns nicht treiben", erklärt Werders Mittelfeld-Motor. Schließlich weiß Eggestein aus eigener Erfahrung, dass der Anpassungsprozess an den Profisport eine Weile dauern kann. "Ich habe Zeit gebraucht", berichtet der "Box-to-Box"-Spieler, wie Eggestein sich selbst beschreibt. "Die Athletik im Bundesliga-Fußball ist enorm hoch, da musste ich damals noch zulegen."

Das komplette Interview mit Maximilian Eggestein gibt es in der aktuellen Printausgabe der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" zu lesen.