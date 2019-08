Für gewöhnlich spielt Christian Groß nicht auf der ganz großen Fußballbühne. Als Kapitän von Werders U23 sind die Regionalliga Nord und Platz 11 jetzt sein Zuhause. Gewöhnlich ist für den 30-Jährigen aber aktuell recht wenig, zumindest in seinem Fußballerleben. Am Sonnabend lief Groß in Werders Startelf der Profis ins Weserstadion ein - vor 30.166 Zuschauern. Groß absolvierte am „Tag der Fans“ im Testspiel gegen Everton die vollen 90 Minuten in Werders Innenverteidigung und wusste dabei durchaus zu überzeugen. „Das Spiel war ein Gänsehaut-Moment. Man versucht so eine Partie zu genießen“, resümiert Groß und erzählt:„Ich habe als kleiner Junge beim “Tag der Fans„ mal Bälle aufs Tor von Frank Rost geschossen. Jetzt war ich als Spieler dabei. Da schließt sich ein Kreis.“

Bis dato ist das Spiel gegen Everton wohl der Höhepunkt der vergangenen, durchaus kuriosen, Wochen für den gebürtigen Bremer. Aufgrund Werders Verletzungsmisere in der Innenverteidigung wurde Groß zu den Profis hochgezogen, absolvierte quasi die komplette Vorbereitung und jedes Testspiel mit den Grün-Weißen. Dass das nur temporär so ist, ist ihm natürlich klar. Es sei alles genau besprochen mit den Verantwortlichen, so der Abwehrspieler: „Es ist eine Momentaufnahme. Ich gucke von Tag zu Tag. Ich bin so lange da, wie ich gebraucht werde und gebe mein Bestes. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich wieder in die Regionalliga zurück muss und das ist dann auch ok für mich.“

Gute Chancen auf Pokal-Einsatz

Die Zeit, die er bei den Profis hat, kostet Groß voll aus. „Von den erfahreneren Spielern kann ich noch viel lernen. Zum Beispiel von Niklas Moisander, der hohe Qualität besitzt. Insgesamt sind die Wochen im Bundesliga-Kader wertvoll für mich. Auch für die Zeit nach meiner Karriere“, erklärt der 30-Jährige. Die Zeit nach dem Fußball bereitet Groß bereits vor. Er absolviert in Osnabrück ein BWL- und Management-Studium. Von den erforderlichen Prüfungen habe er schon 26 geschafft, nur noch vier fehlen, erzählt Groß.

Bevor er sich aber wieder voll auf sein Studium und Werders U23 konzentrieren kann, hat Groß das eigentliche Highlight seines Sommers aber wohl erst noch vor sich. Werders Pokalspiel am kommenden Sonnabend gegen Atlas Delmenhorst. Die Chancen, dass er dabei ist und sogar wieder in der Startelf steht, sind nicht schlecht. "Diese Viererkette würde mich nicht nervös machen“, sagt Werder-Coach Florian Kohfeldt mit Blick auf das Erstrunden-Duell, "wenn wir mit dem jetzigen Kader so zusammenbleiben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Kette so bleibt." Nur ein plötzlicher Neuzugang für die Abwehr oder eine völlig problemlose Trainingswoche des immer noch überlasteten Ludwig Augustinsson könnten daran wohl etwas ändern.

„Es wäre etwas Besonderes da zu spielen, es wäre auch etwas Besonderes im Kader zu stehen“, sagt Groß, angesprochen auf das Pokalspiel. Es wäre sein allererstes Pflichtspiel für Werders Profis - und das vor 42.358 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion.