Herr Wontorra, die wichtigste Frage in diesen Zeiten vorweg: Wie geht es Ihnen?

Jörg Wontorra: Es geht mir wieder gut. Ich war gerade im Krankenhaus, weil auch ich unter Corona-Verdacht stand und zur Risikogruppe gehöre. Da hat sich herausgestellt, dass ich Gott sei Dank negativ bin, mir aber eine kleine Lungenentzündung zugezogen hatte. Die ist behandelt worden und am Donnerstag darf ich die Klinik wieder verlassen. Alle Werte sind in Ordnung und ich bin happy, dass ich vom Virus nicht befallen bin.

Die Corona-Pandemie verändert vieles, Sie aber gehen bei „Sky" weiter auf Sendung.

Vergangene Woche habe ich mit meiner Homeoffice-Sendung begonnen, „Wontorra allein Zuhause“ heißt sie und Fredi Bobic war zu Gast. Sonntag gibt es den nächsten Versuch um 10.45 Uhr, den Gesprächspartner legen wir aufgrund der Aktualität kurzfristig fest. Ich sende aus meinem Haus, wie man das eben gerade so macht in den Talkshows auf allen Sendern.

In der Regel sind Fernsehsendungen mit großem Aufwand verbunden. Wie ist das jetzt?

Wir müssen jetzt ein wenig mehr improvisieren. Funktionieren kann es trotzdem sehr gut, weil die Qualität weiterhin hochwertig ist. Es kommt ein Kameramann, der in meinem Haus mein Studio einrichtet und es verlässt, sobald die Sendung beginnt, damit wir uns nicht zu nahe kommen. Das Gespräch mit dem Gast ist wie ein Schaltgespräch, wie man es aus großen Distanzen kennt. Anschließend wird abgebaut und die Sendung geht zur Überarbeitung in die Redaktion. Dort wird speziell der optische Eindruck verbessert, dann ist es Fernsehqualität.

Ist es einfacher, Gäste zu bekommen, weil alle Zuhause sitzen und Zeit haben?

Die Entscheider der Liga sind sehr kooperativ. Zum einen, weil in dieser schwierigen Situation alle in der Liga ein Stück zusammenrücken. Zum anderen, weil alle ein bisschen mehr Zeit haben und sogar dankbar sind, wenn sie zwischendurch mit einem Interview abgelenkt werden.

Sie haben den Vorteil, Ihre Sendung umstellen zu können. Viele Sendungen des Sports hängen an der Live-Berichterstattung, die nicht stattfindet. Welche Folge hat das für die Betroffenen?

Die Arbeit in den Stadien und Redaktionen fallen weg. Festangestellte werden, denke ich, weiter ihr Gehalt bekommen. Ein Problem ist es für Freiberufler, die aktuell keine Einnahmen haben. Denen kann man nur wünschen, dass sie ein wenig durchhalten und in vier bis sechs Wochen wieder Fußball gespielt werden kann. Sonst könnte es bei einigen Kollegen Probleme geben, diese Zeit finanziell durchzustehen.

In welchen Bereichen des Fernsehens arbeiten Freiberufler?

Maskenbildnerinnen, Tontechniker, Aufnahmeleiter, Cutter, die die Berichte zusammenschneiden, die Leute hinter den Kulissen – und das sind ja die allermeisten Menschen –, sind freischaffende Kollegen, deren finanzielle Grundlage von einem Tag auf den anderen weg fällt. Sie gehören in der Regel nicht zu den Großverdienern und haben entsprechend kein üppiges finanzielles Polster, um diese Situation lange durchzuhalten.

Bekannt sind den Zuschauern die Moderatoren und Kommentatoren. Sind sie Festangestellte oder Freiberufler?

Auch da gibt es unterschiedliche Vertragswerke, es gibt beides. Wenn ich von meiner Situation als freischaffender Künstler ausgehe, kann ich schon ein paar Wochen überstehen. Zeit meines Lebens habe ich regelmäßig Geld verdient und darauf geachtet, dass etwas übrig bleibt. Moderatoren werden sicher nicht die gleichen Existenzängste haben wie Maskenbildnerinnen oder Tontechniker, weil sie ein wenig besser honoriert werden.

Krisen machen kreativ, wie man an Ihrer Sendung sehen kann, die plötzlich mit deutlich weniger Aufwand und geringerem Budget produziert werden. Wird sich das Fernsehen verändern, weil die Sender merken, dass einiges auch deutlich günstiger geht?

Es wäre fatal, wenn die Sender nach der Krise so denken würden, weil ein Stück Qualität verloren gehen würde. Was wir jetzt machen, ist Ersatzprogramm. Am Anfang sieht das schön und kreativ aus. Nehmen wir „Die Quarantäne-WG", die RTL sehr schnell ins Programm gehievt hat. Immerhin mit so großen Namen wie Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Oliver Pocher. Das war einfach gemachtes Fernsehen, aus der Not heraus, Handy-Fernsehen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Nach drei Versuchen wurde sie eingestellt, weil sie total gefloppt ist. Am Ende hat sie – zur wie gesagt besten Sendezeit – nur noch 1,4 Millionen Zuschauer generiert.

Der Inhalt muss gut sein?

An diesem Versuch sieht man sehr gut, dass der Zuschauer erkennt, wann Qualität angeboten wird und wann nicht. Ist die nicht vorhanden, schaut man einmal hin und wendet sich danach mit Grausen ab. Alle Fernsehschaffenden sollten sich das als Beispiel nehmen, wenn sie darüber nachdenken, die Qualität nach der Krise weiter runterfahren zu wollen.

Es gab schon mal eine große Krise im Fußball, die sogenannte Kirch-Krise Anfang des neuen Jahrtausends. Damals waren nicht gezahlte TV-Gelder der Auslöser. Welche Auswirkungen hatte das?

Die Bundesliga hatte damals einen Solidarfonds gebildet. Eine gute Entscheidung, die den einen oder anderen Klub vor der Insolvenz gerettet hat. Zuvor ist im Fußball eine Blase geplatzt, das Rad war überdreht worden wie es an der Börse häufiger mal passiert. Die Verantwortlichen des Fußballs haben das zuerst gar nicht richtig glauben können, weil sei dachten, es würde einfach alles immer so weiter gehen.

Wie haben Sie dann auf die Krise reagiert?

Verantwortungsvoll, weil die Klubs eine Solidargemeinschaft entwickelt und so die Krise gemeinsam überwunden haben.

Die Kirch-Krise lässt sich keinesfalls mit der aktuellen Situation vergleichen, der Einschnitt heute ist und wird weitaus tiefer, die Auswirkungen sind global. Könnte es trotz allem positive Auswirkungen auf den Fußball geben, weil der Markt überhitzt ist?

Das hoffe ich sehr, besonders was die Herangehensweise an die Ware Fußball betrifft. Die Ablösesummen sind aus meiner Sicht seit langem völlig überzogen. Karl-Heinz Rummenigge hat selbst gesagt, dass er daran glaubt, dass sich nach der Corona-Krise eine völlig neue Fußballwelt auftun wird und dass die überdrehten Transfersummen der Vergangenheit angehören werden. Daran glaube ich auch.

Aus welchem Grund?

Wenn selbst Klubs wie der FC Barcelona von 70 Prozent Gehaltskürzungen reden, weiß man ganz genau, dass das Geld dort auch nicht mehr so locker sitzt. Es wird weiter Klubs geben, die einen reichen Scheich im Hintergrund haben, der sich weiter alles leisten könnte, auch Spieler für 100 Millionen Euro. Aber das System wird zusammenbrechen, von diesen Klubs wird es zu wenige geben. Und was nützt es der englischen Premier League, wenn dort nur sechs Klubs spielen, weil alle anderen pleite sind? Der Markt wird sich von selbst regulieren. Und das ist auch gut so. Es wäre toll, wenn man wieder mal ein Stück weit Normalität in die Branche zurückkehren würde.

Es wird in den kommenden Monaten um die Vergabe der Fernsehrechte der Bundesliga gehen. Werden sich auch dort die Auswirkungen zeigen, indem weniger Geld gezahlt wird?

Das kann ich sehr schwer einschätzen. Und jede Äußerung von mir könnten da möglicherweise falsch ausgelegt werden. Ich arbeite für „Sky", deswegen kommentiere ich den Bieterwettbewerb besser nicht.

Bei „DAZN„ ist zu lesen, gibt es vermehrt Kündigungen. Bei „Sky“ soll die Sorge bestehen, weniger Neukunden binden zu können. Wird die Situation zur Bedrohung für Pay-TV?

Bisher gab es zwei Telefonschalten der „Sky"-Geschäftsführung mit den Mitarbeitern, da wurde uns mitgeteilt, dass an der Geschäftspolitik festgehalten wird. In dem Augenblick, in dem die Liga wieder spielt, wird es weiterhin Übertragungen geben. Wenn das stattfindet in dieser Saison, müssen sich alle Mitarbeiter keine Sorgen machen. Darum gehen wir davon aus, dass das so ist.

Wenn der Ball wieder rollt, werden es Geisterspiele ohne Zuschauer sein. Haben Sie in Ihrer Karriere schon mal eines kommentiert?

Nein, habe ich nicht, da gab es ja bisher nicht so ganz viele. Es wäre schade, wenn es Geisterspiele gibt, weil die Atmosphäre fehlt. Aber es ist wahrscheinlich nicht anders zu regeln. Die Bundesliga sollte zu Ende gespielt werden, das ist für alle Beteiligten wichtig, sonst könnte es ein finanzielles Desaster geben. Dafür muss man dann auch Geisterspiele akzeptieren.

Wird das für Moderatoren eine besondere Herausforderung?

Es fehlt die Atmosphäre, da wird es problematisch für die Reporter, Stimmung zu erzeugen. Als ich Bundesliga und Champions League live übertragen habe, wurde ich von den Zuschauern und der Atmosphäre getragen. Fehlt diese Atmosphäre, die Stimmung – wovon will sich der Reporter mitreißen lassen? Dann wirklich emotional zu werden, stelle ich mir schwer vor.

Gibt es ein Mittel, das zu umgehen?

Es gibt einen Trick, in dem man sich Stadionatmosphäre auf den Kopfhörer spielen lässt. Dadurch ist man zumindest in einer emotionaleren Stimmung als durch Vogelgezwitscher im Stadion.

Die Zuschauer am Fernseher dürften ohne Stadionatmosphäre ähnliche Probleme haben. Sollten die TV-Sender eine künstliche Geräuschkulisse einspielen?

Das halte ich für falsch. Das geht in Richtung Manipulation, und das sollte man nicht tun. Dem Zuschauer etwas vorzugaukeln, was nicht da ist, halte ich für keine gute Idee.

Der Fußball drängt sehr darauf, die Saison zu Ende zu spielen. Und verweist dabei gerne auf den sozialen Faktor: Die Menschen brauchen den Fußball. Versucht der Fußball auf diese Art eine Sonderrolle in der Gesellschaft einzunehmen?

DFL-Boss Christian Seifert hat betont, dass im Vordergrund die Gesundheit steht und ihr höchste Priorität beigemessen wird. Die DFL nimmt Corona ernst. Ich glaube aber auch, dass der Fußball im Leben vieler Menschen einen hohen Stellenwert hat. Ich merke das selbst, wenn ich am Sonnabend Zuhause sitze und schon ein wenig unter Entzug leide. Das geht Millionen von Fans genauso. Und dazu spielt der Fußball zunehmend eine soziale Rolle im Leben vieler Menschen. Als Ablenkung ist er ein wichtiges Element im oft anstrengenden Alltag.

Was meinen Sie mit der sozialen Rolle?

Fußball taugt zur Kommunikation zwischen den Menschen. Und er bietet eine sehr gute Möglichkeit, Emotionen auszuleben und Aggressionen abzubauen. Es gibt wenig ähnliche friedliche Möglichkeiten, das zu tun.