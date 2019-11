Es ist nicht so, dass sie Ausreden suchen bei Werder für die notorische Defensivschwäche. Kurz vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach, die Spieler absolvierten bereits das Aufwärmprogramm, meldete sich Ömer Toprak kurzfristig ab. Florian Kohfeldt war mal wieder gezwungen, seine Verteidigung umzubauen. Für Toprak musste Sebastian Langkamp auflaufen, der vor der Partie auf gerade mal 94 Minuten Spielpraxis in der laufenden Saison gekommen ist.

Dass das Einfluss auf den Spielverlauf hatte, bestritten im Anschluss an die Niederlage alle Bremer. „Das war ein Innenverteidiger für einen Innenverteidiger", sagte Theo Gebre Selassie. Davy Klaassen verwies darauf, dass „alle Spieler, die bei uns spielen, Bundesliga spielen können". Und Verletzungen, wo wüssten sie das besser als bei Werder, gehören zum Fußball. –Das ist nichts, was um umwerfen darf", sagt Florian Kohfeldt.

Probleme beim Aufwärmen

Bei Toprak war es wieder mal die Muskulatur, die ihn zum Aufgeben zwang. „Ömer hatte beim Aufwärmen ein ungutes Gefühl in der Wade. Und dann sind wir das Risiko nicht eingegangen„, sagt Kohfeldt. „Er war nicht in der Lage, Vollgas zu geben.“ Aber ohne Vollgas geht es nicht, weder beim Tabellenführer noch beim Tabellenletzten.

Der späte, aber allseits beachtete Wechsel des Innenverteidigers aus Dortmund nach Bremen war zunächst als eine Art Königstransfer betrachtet worden. Zu teuer eigentlich und zu gut, aber Frank Baumann und Florian Kohfeldt haben Toprak und den BVB dennoch überzeugen können. Zunächst ein Wechsel auf Leihbasis, im kommenden Sommer greift eine Klausel, die Werder zum Kauf verpflichtet. Rund fünf Millionen Euro beträgt die Ablöse für den 30-Jährigen.

Der sportliche Gegenwert ist noch überschaubar. Toprak kommt für Werder bisher nur auf vier Einsätze, davon lediglich zwei über 90 Minuten. Bei sieben Spielen musste er verletzt zuschauen.

Zum Glück ist Länderspielpause

Am zweiten Spieltag, beim 2:3 in Hoffenheim, zog er sich nach 13 Minuten einen Muskelfaserriss zu. Nach einer längeren Pause stand er am 7. Spieltag gegen Frankfurt vor einem Comeback, dann eine Woche später gegen Hertha, beide Male erlitt Toprak kurzfristig einen Rückschlag und setzte weiter aus. So wie nun vor dem Spiel in Mönchengladbach sind es immer wieder muskuläre Probleme, die ihn schachmatt setzen.

Die Gründe dafür suchen sie bei Werder bisher erfolglos. „Ich weiß nicht, woran es liegt. Samstag hat er beim Abschluss-Training mitgemacht, alles kein Problem. Dann müssen wir zehn Minuten vor dem Anpfiff die Startelf ändern", sagt Kohfeldt ratlos.

Für Frank Baumann hat der Zeitpunkt zumindest einen kleinen Vorteil: „Gott sei dank haben wir jetzt eine Länderspielpause. Wir müssen schauen, ihn so stabil zu bekommen, dass er wieder trainieren und spielen kann." Am Samstag, den 23. November geht es mit einem Heimspiel gegen Schalke weiter.

Keine Prognose über Rückkehr

Neu ist die Häufung von Verletzungen bei Toprak nicht. Schon während seiner Zeit in Leverkusen und Dortmund, zwischen 2011 und 2019, musste er aufgrund zwölf schwererer Verletzungen aussetzen. Neunmal waren muskuläre Probleme der Auslöser, zweimal das Sprunggelenk. In seiner Zeit in Freiburg, von 2008 bis 2011, kamen noch Operationen am Knie und an der Schulter hinzu. Insgesamt summiert sich seine Ausfallzeit auf deutlich mehr als 400 Tage.

Befürchtungen, dass Toprak nicht mehr der Schlüsselspieler in der Innenverteidiger wird, als der er gekauft wurde, gibt es kein Werder nicht. „Es gibt keinerlei Zweifel an ihn„, sagt Kohfeldt. „Ömer wird noch eine sehr wichtige Rolle für uns spielen.“ Nur wann das sein wird, dazu gibt es keine Prognosen.

Toprak ist nicht der einzige Problemfall in der Innenverteidigung. Niklas Moisander fehlt mittlerweile in acht der elf Bundesligaspiele. Auch den Abwehrchef plagen muskuläre Probleme in der Wade, dazu ist eine Sehne beschädigt. „Die Verletzung wird besser, aber die Wade braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Es ist keine einfache Verletzung", erklärte Moisander vergangene Woche. Immerhin, es besteht leichte Hoffnung, dass sowohl Toprak als auch Moisander gegen Schalke auf dem Rasen stehen können.