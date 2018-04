Herr Aogo, Sie haben in Ihrer Karriere mit Freiburg, Hamburg, Schalke und Stuttgart 16-mal gegen Werder gespielt. Wissen Sie, wie Ihre Bilanz aussieht?

Ich glaube, die ist nicht so gut. Zu HSV-Zeiten hat uns Bremen sehr oft wehgetan.

Tatsächlich haben Sie acht Spiele gewonnen und "nur" sechs verloren.

Wirklich? Das hätte ich jetzt nicht erwartet.

Am Wochenende treffen Sie zum 17. Mal auf Werder. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Ich erwarte einen heißen Tanz. Ich habe das Spiel von Bremen gegen Leipzig am Sonntag im TV gesehen. Wir treffen auf eine Mannschaft, die von ihrer Emotionalität und Intensität lebt. Das wird ein sehr schweres Spiel.

Sie werden es als Defensivspieler mit Max Kruse zu tun bekommen. Wie bewerten Sie seine Entwicklung in Bremen?

Es steht außer Frage, dass Max unglaubliche Qualitäten hat. Er ist der Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Er ist an den entscheidenden Situationen immer irgendwie beteiligt. Aber das ist ja nichts Neues. Das hat er bei allen Klubs gezeigt, für die er bislang gespielt hat. Er ist der Spieler, auf den wir besonders achten müssen, und das wird nicht einfach, weil Max überall auf dem Spielfeld herumläuft. Es wird die Aufgabe der gesamten Mannschaft sein, ihn in den Griff zu bekommen.

In der Hinrunde war das Duell zwischen Werder und Stuttgart ein Abstiegsduell. Nun treffen zwei der besten Rückrunden-Mannschaften aufeinander. Wie hat der VfB die Wende geschafft? Lag es am Trainerwechsel von Hannes Wolf zu Tayfun Korkut?

Nein. Wir hatten schon in der Phase, in der wir etliche Spiele nicht gewonnen hatten, viele wirklich gute Spiele gemacht. Wir hatten einfach auch Pech. Und wenn man im Fußball drei-, viermal nicht gewinnt, löst das etwas im Kopf aus, dann ist die Wende nicht mehr so leicht zu schaffen. Der Verein hat sich für einen Trainerwechsel entschieden. Und dann ist uns die Wende ja auch gelungen.

Die Verpflichtung von Trainer Tayfun Korkut hat anfangs viel Kritik und Häme ausgelöst. Wie ist die Mannschaft damit umgegangen?

Wir haben das natürlich mitbekommen. Es ist unglaublich, was damals los war. Ich finde es wirklich schade, wenn man einem Menschen nicht erst mal eine Chance gibt, bevor man ihn kritisiert. Aber mit den ersten guten Ergebnissen ist es ja im Umfeld viel entspannter geworden.

Stichwort entspannter: Werders Außenverteidiger Robert Bauer hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass der Druck beim Traditionsklub Werder viel höher sei als zuvor in Ingolstadt. Sie sind 2008 als junger Spieler von Freiburg nach Hamburg gewechselt, waren also in einer ähnlichen Situation. Haben Sie dieselbe Erfahrung gemacht wie Robert Bauer?

Ja, hundertprozentig. Es ist etwas ganz anderes, bei einem kleineren Klub zu spielen, als bei einem Traditionsklub. Die Aufmerksamkeit ist eine andere, die Erwartungshaltung auch. In Fußballerkreisen sagt man immer: Das Trikot von Traditionsvereinen wiegt ein bisschen schwerer, weil man mehr "Last" mit aufs Spielfeld nimmt. Last in dem Sinne, dass es höhere Erwartungen rund um den Verein gibt. Das spürt man schon, wenn man sich als Fußballprofi auch über das große Ganze Gedanken macht. Man muss dann einen Weg finden, wie man damit umgeht und leistungsfähig bleibt. Einer geht unter Leute, um den Kopf frei zu kriegen. Ein andere geht mit seinen Hunden spazieren. Oder man holt sich professionelle Hilfe.

Wie haben Sie gelernt, mit dem Druck umzugehen?

Das ist ein Prozess. Das ist aber auch kein Problem. Ich bin der Letzte, der sagt: Wir Fußballer werden dem Publikum zum Fraß vorgeworfen. So ist es auch nicht. Bei mir war es so, dass ich in den ersten Jahren als Profi überhaupt keine Probleme hatte. Es wurde erst schwieriger, als wir in Hamburg den Erwartungen hinterhergelaufen sind und ich in einer Schlüsselposition war, in der ich sehr viel Verantwortung getragen habe.

In der Zeit haben Sie sich Hilfe bei einem Psychologen geholt, allerdings außerhalb des Vereins.

Genau. Ich hatte einfach das Gefühl, dass das für mich persönlich besser ist, wenn der Psychologe nicht in den ganzen täglichen Prozessen im Verein drinsteckt. Es geht in den Gesprächen ja nicht nur um Sport, sondern auch um private Dinge.

Können Sie da heute als erfahrener Spieler den jungen Mitspielern Tipps geben?

Ja. Vorausgesetzt, es wird gewünscht. Ich habe in den vergangenen Jahren viel erlebt, positiv wie negativ. Das sind Erfahrungswerte, die man in eine Mannschaft einbringen kann. Da kann ich den jungen Spielern, wenn der Druck mal besonders groß ist, bestimmt ein gutes Gefühl geben.

Zur Person:

Dennis Aogo spielt seit dieser Saison beim VfB Stuttgart und trifft am Wochenende auf Werder. Vor seinem Wechsel zum VfB war der 31 Jahre alte Defensivspieler für die Bundesligisten SC Freiburg, Hamburger SV und Schalke 04 aktiv.