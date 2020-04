Nuri Sahin erlebt derzeit seine zweite Werder-Saison. (nordphoto)

Zu behaupten, dass Nuri Sahin als Fußballprofi fast alles erlebt hat, ist wahrlich nicht übertrieben. Im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen war er einst der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, lief dann für Topklubs wie Dortmund, Liverpool und Real Madrid auf. Und doch hielt die aktuelle Saison für Werders Mittelfeldspieler ein Novum parat: „In 15, 16 Jahren Profi-Karriere habe ich sowas nicht erlebt. Wir hatten 12, 13 Verletzte, die gefühlt immer einen Monat raus waren. Das hat uns schon aus der Bahn geworfen“, sagt Sahin im Podcast „Kicker meets DAZN“.

Er wolle damit keine Ausrede für den Bremer Absturz auf Rang 17 liefern, betonte der 31-Jährige, „aber unser Verletzungspech sucht seinesgleichen“. Daneben gebe es natürlich noch weitere Gründe für die Werder-Krise. „Wir Spieler sind nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. Wir hatten immer wieder Schwankungen. Wir hatten nie ein gemeinsames Hoch. Das hat alles dazu geführt, dass wir da stehen, wo wir stehen. Die Situation ist höchst prekär“, betont Sahin.

Vor der Corona-Krise habe er ein gutes Gefühl gehabt, was die Trainingsqualität bei Werder betrifft. „Da war ich auch ein bisschen zuversichtlich, dass vielleicht ein kleiner Lauf kommt. Und jetzt hast du ein abruptes Stoppschild hingestellt bekommen“, schildert der Ex-Dortmunder. Die Spielpause könne aber auch hilfreich sein: „Jetzt fängt im Kopf alles wieder bei Null an - und keiner denkt an die sportliche Krise, sondern an die Krise, die die ganze Welt beschäftigt. Das kann auch von Vorteil sein.“