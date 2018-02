Die Zahlen lesen sich für einen Offensivspieler ordentlich. Sieben von 16 Zweikämpfen hat Milot Rashica gegen Leverkusen gewonnen, das macht eine Zweikampfquote von etwas unter 50 Prozent. Sechsmal hat sich Rashica den Ball selbst geholt, immer wieder suchte der 21-jährige Außenstürmer das direkte Duell mit dem Gegner. Herausgekommen ist unterm Strich wenig, ein Dribbling hat er gewonnen, eine Torschussvorlage gegeben, das war's. Aber Florian Kohfeldt sagte hinterher trotzdem: „Heute hat man noch mehr von unserer Fantasie gesehen, davon, was er kann.“

Gegen Schalke hatte Werders Cheftrainer den teuersten Bremer Wintereinkauf der Geschichte noch von Anfang an gebracht, diesmal wechselte Kohfeldt ihn zur zweiten Halbzeit für den angeschlagenen Aron Johannsson ein. „Auf Schalke hat er gegen eine tief stehende Mannschaft gespielt, da war es schwer, Aktionen zu kriegen“, sagte Kohfeldt, „heute hatte er mehr Raum. Jeder sieht die Ansätze.“

Kohfeldt fordert Mut

Im Idealfall macht Rashica in Zukunft viel Wirbel über Außen, dringt bis zur Grundlinie vor, setzt seine Mitspieler im Zentrum in Szene. „Im Moment kommt er in zwei von zehn Fällen durch“, sagte Kohfeldt, „auf Dauer traue ich ihm zu, dass er bei mehr als der Hälfte seiner Aktionen durchkommt, dann wird er zur richtigen Waffe.“ Wie wichtig ein starkes Flügelspiel für Werders offensive Ausrichtung ist, zeigte die erste Halbzeit mit Florian Kainz (links) und Aron Johannsson (rechts), „wenn die den Ball hatten“, so Kohfeldt, „dann brannte es lichterloh.“ Genauso soll auch Rashica bald zündeln, Kohfeldt gibt ihm dafür offensiv viele Freiheiten. „Ich habe ihm gesagt: Du musst dich trauen. Du wirst nie Ärger von mir bekommen, wenn du vorne ins Eins-gegen-eins gehst und in die Tiefe ziehst. Dafür ist er hier“, so Kohfeldt.

Mehr Zeit als die Arbeit an offensiven Feinheiten wird die Schulung des Defensivverhaltens kosten. Die Umstellung vom niederländischen auf den deutschen Fußball ist groß, und bisher ging mit Rashica alles sehr schnell in Bremen. Ernsthaft trainiert hat er mit der Mannschaft im Grunde genommen noch gar nicht. „Zweimal fünf gegen zwei“, sagt Kohfeldt, „deshalb arbeiten wir viel mit Tafel und Video. Es ist klar, dass das ein Prozess ist, der dauert.“ Diese Zeit will der Trainer dem Spieler geben.