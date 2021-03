Christian Groß. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Fünf Minuten - mehr Einsatzzeit ist für Christian Groß nicht zusammengekommen, seit er kurz nach Jahresbeginn für sechs Wochen mit einer Wadenverletzung ausgefallen war. Fünf Minuten – das ist wenig für einen, der vorher über eine Strecke von zehn Spielen in der Startelf des SV Werder Bremen gesetzt war. Aber so ist es manchmal im Verdrängungswettkampf Profi-Fußball: Wer einmal raus ist, bleibt es oft länger als gedacht.

Ein „normaler Verlauf“ sei das, sagt Trainer Florian Kohfeldt. Aber auch nicht so normal, dass man gar nicht drüber reden müsste. Kohfeldt hat sich Groß deshalb am vergangenen Montag auch kurz geschnappt, um mit ihm die Lage zu besprechen. Eine kontrovers geführte Unterhaltung sei nicht daraus geworden, berichtet der Coach: „Grosso sieht das alles genau so wie ich.“

Mehr zum Thema Kohfeldt freut sich auf Groß-Rückkehr „Er hat sich bei mir einen gewissen Bonus erspielt“ Eigentlich hätte Christian Groß gegen Bielefeld schon wieder zum Werder-Kader gehört, doch dann fiel die Partie aus. So muss sich die Bremer Arbeitsbiene weiter in ... mehr »

Und wie? Kohfeldt erklärt, weshalb der 32 Jahre alte Defensivallrounder in den vergangenen vier Partien nur zu zwei Mini-Einsätzen gekommen ist: „In der Zeit, in der er verletzt war, ist die Mannschaft sehr stabil geworden, hat fast in jedem Spiel gepunktet. Da ist es schwer, sofort wieder reinzukommen. Da kann Grosso gar nicht viel für, er trainiert gut, macht das top-professionell.“

Auf den Groß-Positionen in der Abwehrkette oder im defensiven Mittelfeld haben sich augenblicklich eben andere festgespielt. Die Innenverteidiger Milos Veljkovic, Ömer Toprak und Marco Friedl funktionieren zusammen, im defensiven Mittelfeld behaupten sich Kevin Möhwald und Maximilian Eggestein. Im Spiel bei Arminia Bielefeld, wird für Groß deshalb vermutlich wieder kein Platz sein in der Bremer Startaufstellung. Für den Bundesliga-Spätstarter steht dessen persönliches Fußball-Märchen deswegen aber keineswegs vor dem Ende. Kohfeldt macht deutlich, dass die Groß-Geschichte bei Werder ganz sicher weitergehen wird: „Mein Vertrauen in ihn ist genau so groß wie vorher. Er wird auch wieder von Anfang an spielen, und dann muss er so gut sein, dass die anderen nicht mehr an ihm vorbeikommen.“