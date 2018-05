Als sich die Gemüter beruhigt und die Emotionen nach dem letzten Heimspiel für den scheidenden Kapitän Zlatko Junuzovic gelegt hatten, da war es an Frank Baumann, zur Tagesordnung überzugehen. Ein Spiel muss Werder in dieser Bundesliga-Saison noch bestreiten, am Sonnabend geht es zum FSV Mainz 05, der sich parallel zu Werders 0:0 gegen Leverkusen mit einem 2:1-Sieg in Dortmund gerettet hatte. Werders Sportchef sagte: „Jetzt wollen wir in Mainz gewinnen, weil wir damit einen Platz in der Tabelle gut machen können und auch mehr TV-Geld bekommen.“

Tatsächlich sollte Werder die Saison nicht austrudeln lassen. Ein Bremer Sieg in Mainz wäre viel Geld wert, im Idealfall sind es nach Informationen von MEIN WERDER vier Millionen Euro. In der TV-Geld-Tabelle kann Werder nämlich den FC Augsburg (spielt nächste Woche beim SC Freiburg) und auch noch Eintracht Frankfurt überholen. Frankfurt muss auf Schalke antreten.

Zehnter im TV-Ranking

Im schlimmsten Fall – Werder verliert in Mainz und Leipzig gewinnt in Berlin – würde Werder im Vergleich zu heute dagegen zwei Millionen Euro weniger aus dem Topf mit den Fernsehgeldern bekommen, weil Leipzig Werder in der TV-Geld-Tabelle überholen würde. Stand jetzt ist Werder im TV-Ranking Zehnter.

Vier Millionen mehr oder zwei Millionen weniger, das ist für einen Klub wie Werder auf dem Transfermarkt schon eine Hausnummer, oder wie Baumann eher allgemein sagt: „Das kann größere Auswirkungen haben.“ Dabei ist Werder in Sachen Geld und Sponsoren grundsätzlich auf einem guten Weg. Werder hat alle wichtigen Partner langfristig an sich gebunden, und bei allen Vertragsverlängerungen zuletzt moderate Erhöhungen erzielt.

Erst am Wochenende einigten sich Werder und der Energieversorger EWE darauf, ihre Zusammenarbeit für drei weitere Jahre, also bis 2021, fortzusetzen. Danach hatte es zwischenzeitlich nicht ausgesehen. Der ehemalige EWE-Boss Matthias Brückmann hatte angekündigt, das Sportsponsoring des Unternehmens, das auch den Basketball-Bundesligisten Oldenburg großzügig unterstützt, auf den Prüfstand zu stellen. Im Unterschied zu seinem Vorgänger und Werder-Fan Werner Brinker sah Brückmann die Millionenförderung für Werder kritisch. Brückmann musste EWE aber inzwischen verlassen, und seine Nachfolger bewerten die Zusammenarbeit mit Werder anders.

Vertrag mit Ärmelsponsor endet

EWE zählt bei Werder zu den sogenannten Top-Sponsoren. Sie zahlen ungefähr um die zwei Millionen Euro pro Saison. Neben EWE gehören auch noch Haake-Beck, der chinesische Sportvermarkter Yingsheng, der britische Wettanbieter Betway mit Sitz in Malta sowie die Hotelkette H-Hotels in diese Kategorie. H-Hotels ist auch Ärmelsponsor, diese Vereinbarung läuft in diesem Sommer aber aus. Werder kann dann zum zweiten Mal in der Geschichte selbst beziehungsweise über seinen Vermarkter Infront einen neuen Ärmelsponsor suchen oder eine Verlängerung mit H-Hotels aushandeln.

Die größten Sponsorenentscheidungen sind dagegen geklärt. Der Geflügelproduzent Wiesenhof wird bis 2020 auf der Werder-Brust werben, bis zu 7,5 Millionen Euro soll das Unternehmen aus Visbek im Landkreis Vechta dafür pro Saison zahlen. Werder liegt damit im Ligavergleich deutlich in der oberen Hälfte. Obwohl Wiesenhof bei einigen Fans sehr umstritten ist, Stichwort Massentierhaltung, hat Werder mit keinem Trikotsponsor länger zusammengearbeitet als mit Wiesenhof. Zur neuen Saison übrigens soll sich das Wiesenhof-Logo optisch besser ins Trikotdesign einpassen. Aktuell ist der Hauptschriftzug in rot, unterlegt von einer großen weißen rechteckigen Fläche.

Das nächste Trikot, das Werder demnächst vorstellen wird, ist dann auch das erste Trikot vom neuen Ausstatter Umbro. Bis 2023 läuft der Vertrag mit den Briten. 17,5 Millionen Euro soll Werder der Deal bringen, also rund 3,5 Millionen Euro pro Saison, auch das ist eine leichte Steigerung gegenüber der Summe, die Nike dem Klub zuletzt gezahlt hat. Damit ist Werder im Vergleich zur Konkurrenz und gemessen am bescheidenen sportlichen Abschneiden der vergangenen Jahre gut bedient. Fehlt jetzt nur noch ein Sieg in Mainz am Sonnabend.

Wer war euer "Man of the Match"?