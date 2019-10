Leonardo Bittencourt (nordphoto)

Herr Bittencourt, Sie sind jetzt ein paar Wochen in Bremen. Decken sich die Erfahrungen, die Sie in der Zeit gemacht haben, mit den Erwartungen, die Sie gehabt haben?

Bittencourt: Sehr sogar. Über Werder heißt es immer, da herrscht ein familiärer Umgang, alle sind nahbar, die Wege sind kurz. Und genau so ist es auch, es ist kein Klischee. Mir hat das Claudio Pizarro in unserer Kölner Zeit erzählt, ich denke nicht, dass Claudio etwas über Werder sagt, das nicht stimmt.

Bremen ist Ihre fünfte Station im Profi-Fußball. Was für Bild hatten Sie von Werder?

Es ist ein Klub mit großer Strahlkraft, in ganz Deutschland. Viel Tradition, das Emblem mit dem W hat ganz schöne Wucht. Zu Werder habe ich immer gerne geschaut. Als mein Vater Profi in Cottbus war und ich dort Balljunge, war Werder einer der besten Klubs in Deutschland. Es gab geniale Brasilianer hier, deshalb habe ich noch genauer hingeschaut: Diego, Naldo. Danach gab es ein paar Jahre, in denen Werder unten drin gesteckt hat. Jetzt mit Florian Kohfeldt geht es wieder nach oben. Ich bin froh und stolz, für Werder zu spielen.

Florian Kohfeldt hat, so sagen es fast alle Zugänge, bei den Transfers eine entscheidende Rolle gespielt. Wie war das bei Ihnen?

Es ist wichtig, dass sich der Trainer mit den Transfers auseinandersetzt. Als Spieler arbeite ich enger mit ihm zusammen als mit dem Sportdirektor. Wenn man sich in die Augen schaut und spürt, dass die Chemie passt, wenn man weiß, warum man kommt, macht es die Entscheidung sehr viel einfacher. Es zählt, wie der Trainer einen Spieler sieht. Wobei es bei Werder immer Florian Kohfeldt und Frank Baumann zusammen sind, die einen Transfer tätigen, ist mein Eindruck.

Ihre Treffen mit Kohfeldt und Baumann haben im Sommer 2018 stattgefunden, am Ende haben Sie sich für Hoffenheim entschieden. Ist der Kontakt bestehen geblieben?

Die Gespräche damals waren richtig gut. Hin und wieder haben wir uns dann Nachrichten geschrieben oder nach einem Spiel gegeneinander in den Katakomben des Stadions gequatscht.

Das klingt unverbindlich, es muss aber irgendwann verbindlich geworden sein. Wer hat zuerst ein Signal gesendet, ob nicht doch ein Transfer möglich ist?

Es kam ein Signal von beiden Seiten, und dann ist es zustande gekommen.

Sie haben in Hoffenheim mit Julian Nagelsmann gearbeitet, jetzt in Bremen mit Kohfeldt. Es sind derzeit die wohl größten Trainer-Talente Deutschlands. Was unterscheidet sie voneinander?

Florian Kohfeldt hat ein besseres Fingerspitzengefühl, er sieht den Menschen hinter dem Spieler besser. Ansonsten sind sie sich sehr ähnlich. Perfektionisten, mit einem klaren Plan, einer klaren Linie. Bei beiden erkennt man die Handschrift sehr genau, man sieht, dass und wie sie eine Mannschaft verändern.

Trainer, für die Spieler den Verein wechseln?

Zu Jürgen Klopp oder Pep Guardiola wechselt ein Spieler nicht wegen ihrer Namen. Sie lassen den Fußball spielen, mit denen sich Spieler identifizieren können.

Trauen Sie beiden, Kohfeldt und Nagelsmann, eine ähnliche Karriere zu wie Klopp und Guardiola?

Definitiv. Man weiß nie, was passiert, aber die Qualität für einen ähnlichen Weg haben beide.

Von außen betrachtet haben Sie sich in größeren Mannschaften wie Dortmund oder Hoffenheim nicht richtig durchgesetzt, in kleineren Teams wie Hannover oder Köln schon. Woran lag das?

Als ich zu Dortmund gewechselt bin, war ich 18 und kam aus der 2. Liga zum Double-Sieger. Mich da durchzusetzen, war schwer. in Hoffenheim habe ich letztes Jahr 28 Pflichtspiele gemacht. Da zu sagen, ich hätte mich nicht durchgesetzt, wäre falsch. Bei Spielern, die neu in Mannschaften von Nagelsmann kommen, heißt es, dass sie oft Probleme hätten sein Spiel zu verstehen und schon mal ein halbes Jahr gar nicht spielen. In der Hinrunde habe ich in Hoffenheim fast jedes Spiel von Beginn an gemacht.

Warum sind Sie nach nur einem Jahr wieder gegangen?

Es hat nicht so gepasst, es hat sich nicht so angefühlt als wäre Hoffenheim der Verein, für den ich länger spielen möchte. Das ist nicht abwertend gegenüber Hoffenheim gemeint. Ich hatte dort eine tolle Zeit und habe viele liebenswerte Menschen kennengelernt. Aber manchmal lernt man sich durch Entscheidungen besser kennen und versteht, was passt. Zu mir passt ein Verein, der Tradition hat, Geschichte, wo die Zuschauer eine Rolle spielen. Ein Klub, mit dem ich mich identifizieren kann. Das war der Grund für den Wechsel zu Werder.

Sprechen wir über die aktuelle sportliche Situation. Wird sich in den nächsten Spielen zeigen, wohin Werders Weg führt?

Hertha ist ein wichtiges Spiel, ein sehr wichtiges und richtungsweisendes. Es ist noch früh in der Saison, aber wir müssen die Punkte einfahren, ohne Frage.

Wird sich jetzt schon zeigen, ob es für die Qualifikation zur Europa League reicht?

Wenn alle an Bord sind, alle fit sind, haben wir eine super Mannschaft. Uns wurden einige Steine in den Weg gelegt, jetzt bleiben wir hoffentlich verletzungsfrei. Das Ziel zu erreichen ist möglich, wir müssen aber mit allem dafür kämpfen. Es wird nicht einfach, wir müssen uns wehren. Was ich an Zusammenhalt und Atmosphäre in der Mannschaft spüre, da denke ich, können wir es schaffen.

Besteht eine Gefahr darin, dass mit der Rückkehr der verletzten Spieler das Gefühl entsteht, jetzt geht's leichter?

Nein, das ist der falsche Ansatz. Die Spieler, die jetzt zurückkommen, wissen, dass die Jungs, die sie ersetzt haben, das richtig gut gemacht haben. Da kann man Christian Groß nicht oft genug ansprechen, mit dem niemand gerechnet hat. Keiner wird seinen Platz einfach hergeben, es entsteht Konkurrenzkampf und damit mehr Qualität.

Kommen wir zu Ihnen. Wie spricht man Ihren Namen richtig aus?

Im Portugiesischen Bittencu, im Deutschen Bittenkurt. Das ist am einfachsten.

Ihre Eltern sind Brasilianer, haben Sie beide Staatsbürgerschaften?

Habe ich, ja. In Deutschland ist es nicht erlaubt, in Brasilien schon. Also habe ich dort auch die Deutsche.

Wie fühlen Sie sich, als Brasilianer oder als Deutscher?

Meine Eltern haben mich erzogen wie einen Brasilianer, zuhause sprechen wir nur portugiesisch. In mir steckt beides. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen, hier hatte ich meine ersten sozialen Kontakte. Ich fühle mich eher als Deutscher, aber auch als Brasilianer.

Was unterscheidet die beiden Seiten in Ihnen?

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das ist deutsch. Brasilianisch ist das Lockere, immer gute Laune, immer ein Lächeln im Gesicht. Und das Leben nicht ganz so ernst nehmen.

Haben Sie gelitten oder sich gefreut, als Deutschland 2014 Brasilien bei der WM im eigenen Land 7:1 besiegt hat?

Ich war für Deutschland – als einziger in der Familie. Aber das 7:1 war böse und hat auch wehgetan. Letztendlich ist es mir nicht so wichtig, welches Team von beiden gewinnt.

Haben Sie die Schulferien als Kind in Brasilien verbracht?

Meist im Winter über Weihnachten, mein Vater war ja auch Fußballer. In den letzten drei Jahren war ich nicht mehr bei meiner Familie in Rio de Janeiro. Es ist schwierig, die Pause ist zu kurz. Ein Tag geht noch durch den Flug verloren, und für sechs, sieben Tage lohnt sich nicht.

In Köln haben Sie nicht nur mit Pizarro zusammen gespielt, auch mit Yuya Osako. Am Ende ist der FC abgestiegen. Müssen wir uns Sorgen machen?

(lacht) Die Frage können wir streichen. Nein, im Ernst, das war eine andere Situation, nicht vergleichbar mit der aktuellen.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg

Zur Person

Leonardo Bittencourt (25)

begann seine Karriere bei Energie Cottbus. Von wechselte er mit 18 zu Dortmund. Nach Stationen in Hannover, Köln und Hoffenheim ist er seit Sommer in Bremen. Sein Vater ist Franklin Bittencourt, der von 1998 bis 2003 als Profi in Cottbus spielte. Leonardo Bittencourt kommt auf 20 Einsätze (drei Tore) für die deutsche U21-Nationalmannschaft.