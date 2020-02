Mit Zopf: Theo Gebre Selassie trägt eine neue Frisur. (nordphoto / Kokenge)

Herr Gebre Selassie, nach zwei Monaten Verletzungspause haben Sie in Leipzig Ihr Comeback gegeben. Sind Sie schon wieder vollkommen fit?

Theo Gebre Selassie: Ich habe, nachdem ich zwei Monate raus war, eine Woche mit der Mannschaft trainiert, vollkommen fit kann ich da noch nicht sein. Aber ich fühle mich gut.

Konnten Sie sich angesichts der aktuellen Situation überhaupt die nötige Zeit lassen, um fit zu werden, oder war der Druck, schnell wieder da zu sein, zu groß?

Mein Plan war, nach acht Wochen wieder zurück zu sein, das hat geklappt. Den größten Druck habe ich mir selbst gemacht, weil ich helfen wollte. Nur daneben zu stehen, nichts machen und nicht helfen zu können, ist extrem anstrengend. Es war eine sehr schwierige Zeit für mich.

Sie sind fast acht Jahren bei Werder und haben in dieser Zeit einige kritische Situationen erlebt. Wo würden Sie im Vergleich die aktuelle Situation einordnen?

Vor dreieinhalb Jahren waren wir bis zum letzten Spieltag in einer schwierigen Situation und haben um alles gespielt. Es ist auch aktuell eine sehr schwierige Situation, aber es ist keine Mission impossible, das habe ich der Mannschaft auch so gesagt. Es sind noch zwölf Spieltage – jeder Punkt ist jetzt extrem wichtig, egal, gegen wen wir spielen.

Es werden seit Wochen keine Punkte geholt.

Es ist wichtig, sich auf jedes Spiel zu konzentrieren und zu fokussieren. Aber die Saison ist am kommenden Spieltag noch nicht vorbei. Vorbei ist sie nach 34 Spielen, das muss uns bewusst sein. Mental ist es für uns alle gerade sehr anstrengend. Wir wissen ja, wie wichtig Werder für die Menschen in Bremen ist, das merken wir Spieler im Alltag. Ich bin schon lange in Bremen, deshalb ist es für mich noch schwieriger. Neulich war ich mit meinem Sohn bei einem Fußballturnier, auch dort bekomme ich zu spüren, wie wichtig Werder für die Bremer ist.

Wie begegnen Ihnen die Menschen im Alltag?

Sehr freundlich. Die, die es nicht sind, wollen nur ihre Meinung loswerden und gehen dann weg. Die meisten Menschen aber wollen sich austauschen und fragen, was los ist. Sie wollen sprechen, Fragen stellen. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal und es zeigt, wie die Leute hier Werder leben. Das muss man annehmen, das gehört zum Geschäft eines Profis dazu.

Hilft es Ihnen, ähnliche Situationen schon mal erlebt zu haben?

Mir hilft das, aber die Mannschaft ist eine andere als 2016. Jeder Spieler geht mit so einer Situation anders um. Wichtig ist, dass wir verinnerlichen, die Situation nur als Mannschaft meistern zu können, nicht als einzelne Spieler. Das wir uns fragen, wie wir das zusammen lösen können und nicht jeder darüber nachdenkt, wie er es für sich lösen kann. 2016 haben wir es als Mannschaft geschafft, da waren wir ein Team, da haben wir es über den Willen geschafft. Diese Gemeinschafts-Mentalität, dieser Wille muss bei uns noch stärker werden in den letzten zwölf Spielen. Wenn jeder für den anderen da ist, wir gemeinsam arbeiten, kommt das Selbstvertrauen zurück. Wichtig ist, nicht nach jedem Spieltag zu sagen: Jetzt ist es vorbei! Und dann den Kopf hängen zu lassen. Es ist nicht vorbei, es sind immer noch zwölf Spieltage.

Es gab ein Kurztrainingslager, das der Verein angesetzt hat. Auch die Mannschaft könnte etwas tun. Früher sind die Spieler einen trinken gegangen, um schwierige Situationen zu lösen. Oder bringt so etwas nichts?

Es bringt auf jeden Fall etwas, denke ich. Und wir werden auf jeden Fall etwas machen, das haben wir schon besprochen. Man muss nur den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Tag finden.

Mitunter hört man bei Werder, dass die Mannschaft zu viel auf den Trainer schaut und sich zu wenig selbst in der Verantwortung sieht. Wie sehen Sie das?

Jeder hier weiß, was für einen guten Trainer wir haben. Es ist sehr bitter, dass wir das nicht auf den Platz bringen, was er fordert. Da passieren uns Fehler – und der Trainer ist der Schuldige. So ist das Geschäft. Aber wir sind alle in einem Boot. Es wäre schade für den Verein, jetzt und in der Zukunft, wenn Florian nicht mehr bei Werder wäre. Deshalb müssen wir weiter arbeiten.

Alle Spieler treten für Kohfeldt ein und loben seine Qualitäten, die Leistungen auf dem Platz sind dennoch seit Wochen schlecht. Wie soll sich das verändern?

Ich verstehe die Frage. Aber glauben Sie, dass wir bei einem Trainerwechsel keine Tore nach Standards mehr bekommen? Das ist ergibt keinen Sinn. Wir trainieren Standards. Wenn das nicht okay ist, wird es klar angesprochen. Dann kommt das Spiel und da ist nicht jeder bis zur letzten Sekunde voll bei der Sache. Das zu korrigieren ist schwer für einen Trainer. Das geht nur über uns Spieler.

Dann bleibt nur der Schluss, dass die Qualität der Spieler nicht ausreicht.

Im Profi-Sport spielt der Kopf eine extrem große Rolle. Aber jetzt ist nicht die Zeit, einander in den Arm zu nehmen und Verständnis zu haben. Das war in der Hinrunde so, als wir großes Verletzungspech hatten, da war es in Ordnung und angebracht. All das ist jetzt komplett egal – wir müssen die schwierige Situation annehmen.

Nach dem 0:2 gegen Union Berlin wirkte Florian Kohfeldt angeschlagen. Wie nehmen Sie ihn derzeit wahr?

Da waren wir alle angeschlagen. Nach dem Sieg gegen Dortmund im Pokal so ein Spiel wie gegen Union, nach einem Hoch direkt wieder ein Tief. Das ist sehr anstrengend! Florian habe ich das angesehen, aber uns Spielern ist es auch so ergangen. Trotzdem, zwei Tage danach war Florian wieder da, mit voller Kraft.

Eine Erklärung für die unterschiedlichen Leistungen gegen Dortmund und Union waren die Räume, die der BVB im Spiel gelassen hat. Wird Werder in der Liga gegen Dortmund also wieder ein gutes Spiel zeigen?

Es wird ein komplett anderes Spiel als im Pokal. Pokal ist wie ein Endspiel, weiterkommen oder raus. Dortmund wird sich besser auf uns vorbereiten. Aber es scheint, dass es für uns leichter wird, wenn der Gegner uns mehr Räume lässt. Dennoch ist es schwer zu sagen, was für ein Spiel das wird.

Wird Dortmund mit Wut auftreten, nachdem das Pokalspiel verloren ging?

Ich denke schon, dass sie sehr konzentriert und fokussiert sein werden. Die Liga ist wichtig für sie. Es wird für uns schwieriger als im Pokal.

Der Verein muss planen für den Fall des Abstiegs. Wie ist das bei Ihnen: Gilt Ihr Vertrag auch für die 2. Liga?

Ja, das tut er. Aber wir sollten uns darüber jetzt keine Gedanken machen. Denn das wäre der Anfang vom Ende, wenn anfängt so zu denken: Was mache ich, wenn das und das eintritt? Es ist menschlich, dass diese Gedanken kommen. Aber man muss sich mit aller Kraft dagegen wehren, dass sie Raum einnehmen. Sie nehmen nur und kosten Kraft, sie geben dir nichts. Solche Gedanken schaden nur.

Nach unseren Informationen hat Milot Rashica eine Ausstiegsklausel für das Ausland und mit dem FC Liverpool zeigt ein großer Klub Interesse. Ist er bereit für einen solchen Schritt?

Es ist vollkommen verständlich, dass es Interesse an einem Spieler gibt, der individuell so gut wie Milot ist. Ob er schon gut genug für einen Top-Klub ist, ist schwer zu sagen. Ich mag ihn sehr und ich wünsche es ihm für die Zukunft – aber jetzt ist es mir komplett egal, was er im Sommer macht. Wichtig ist jetzt nur, was er die nächsten zwölf Spiele für uns macht. Und das muss auch er wissen.

Geschichten über einen Klubwechsel sind zu dieser Jahreszeit normal. Beeinflussen solche Themen eine Mannschaft?

Ich lese gerade nicht so viel Zeitung. Was soll da jetzt schon über uns stehen? Ich denke, die Mannschaft beeinflusst es nicht. Die Frage ist, was es mit dem Spieler macht. Das kann ich nicht wissen, das weiß nur der Spieler selbst. Jeder sollte so sein, dass er alles gibt für den Verein, bei dem er unter Vertrag steht.

Noch eine andere Frage: Sie haben auffallend lange Haare. Natur, oder hat der Friseur nachgeholfen?

Pffff! Nein, das ist gewachsen.

Ein lang gehegter Wunsch?

Zwischen 20 und 30 hat sich meine Frisur kaum verändert, da waren sie sehr kurz. Jetzt wollte ich sie wachsen lassen. Ich habe an meinen Vater gedacht, der hat mit 40 fast alle Haare verloren. Vielleicht ist es für mich die letzte Chance im Leben, sie wachsen zulassen.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg.