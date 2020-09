Maximilian Eggestein denkt nicht daran, Werder zu verlassen. (nordphoto/gumzmedia)

Es ist momentan das große Thema bei Werder: Geht Davy Klaassen oder bleibt er? Maximilian Eggestein spielt im Mittelfeld an der Seite des Niederländers und hofft, dass der Bremer Vize-Kapitän an der Weser bleibt. „Wenn Davy gehen sollte, wäre das ein großer Verlust für uns. Wir als Mannschaft würden Davy gerne behalten. Er ist ein Führungsspieler, der uns weiterhilft“, betonte Eggestein am Mittwoch in einer Medienrunde.

Die niederländische Tageszeitung „De Telegraaf“ hatte geschrieben, dass Ajax Klaassen zurückholen möchte. Wie die Zeitung nun weiter berichtet, laufen die Verhandlungen zwischen den Vereinen. Erwartungsgemäß kann sich Klaassen eine Rückkehr zum niederländischen Rekordmeister, bei dem er seine Profikarriere begann und große Erfolge feierte, gut vorstellen. Werder ist zudem auf Transfereinnahmen angewiesen. Eggestein hat bei seinem Teamkollegen schon einmal nachgefragt, wie wahrscheinlich ein Abgang vor dem Transferschluss am 5. Oktober ist. „Aber das bleibt unter uns“, sagte er. „Ich wäre jedenfalls sehr traurig, wenn er uns verlassen sollte. Er ist ein Freund für mich in der Mannschaft. Hoffen wir, dass er bleibt.“

Ein Thema in der Mannschaft

Gedanklich hat Maximilian Eggestein einen Klaassen-Abschied noch nicht richtig durchgespielt. „Wie wir das kompensieren können, würde man sehen. Das liegt in anderen Händen“, wiegelte er ab. „Wir haben auch Leute in den eigenen Reihen, die das spielen können. Manuel Mbom ist das beste Beispiel.“ In der Mannschaft werde natürlich über die Personalie Klaassen gesprochen. „Aber solche Gerüchte dürfen uns nicht beeinflussen“, forderte Eggestein. „Davy ist auch ein Spieler, der sich davon nicht beeinflussen lässt.“

Eggestein selbst würde sicherlich noch stärker in der Verantwortung stehen, wenn mit Klaassen ein Stammspieler im Mittelfeld nicht mehr da wäre. Der ehemalige U21-Nationalspieler hat sich für die neue Saison viel vorgenommen und will besser spielen als in der vergangene Spielzeit. Welche Position er bekleidet, sei ihm dabei egal. Eggestein: „Ich fühle mich auf beiden Positionen wohl. Auf der Sechs muss man disziplinierter spielen und spielt nicht so auffällig. Auf der Acht ist man etwas freier, weil man nicht für die Absicherung zuständig ist.“

Klar ist für Maximilian Eggestein jedenfalls, dass er weiterhin für Werder aufläuft. „Ich denke, dass ich bleibe“, sagte er. „Ich weiß: Bei Davy gab es auch mal solche Aussagen. Aber im Moment ist es keine Option, mich zu verändern.“