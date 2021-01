„Die Niederlage war nicht nur unglücklich, sondern auch komplett unnötig", kommentierte Theodor Gebre Selassie das Spiel gegen Gladbach. (nordphoto GmbH / Meuter)

Der SV Werder Bremen hat bei Borussia Mönchengladbach trotz phasenweise ansprechender Leistung eine knappe 0:1-Niederlage einstecken müssen. Die Stimmen zum Spiel von Werder-Chefcoach Florian Kohfeldt, Vize-Kapitän Theodor Gebre Selassie, Mittelfeldspieler Kevin Möhwald und Co..

Florian Kohfeldt (Werder-Chefcoach): „Wir sind nicht zufrieden, das wäre ja Quatsch. Ich glaube, heute ist so ein Tag, wo man Ergebnis und Leistung so ein bisschen trennen muss, was im Fußball immer schwer ist. Ich würde nicht davon sprechen, dass wir unbedingt das bessere Team waren, was den Spielvortrag angeht. Aber es war ein ausgeglichenes Spiel. All das, was wir uns vorgenommen haben, ist aufgegangen. Erst ein bisschen tiefer, zehn bis 15 Minuten war das offensiv nicht so gut. Aber dann war es, sowohl was Umschaltsituationen als auch aus ruhenden Situationen offensiv immer zielstrebig und gefährlich. Kombinationsfußball habe ich durchaus gesehen von uns. Und wir hatten einfach die deutlich besseren Chancen. Das ist das, was am Ende die ganze Sache so ärgerlich macht, weil wir einen Fehler machen beim Standard. Und ansonsten haben wir auch nicht so viel zugelassen heute. Aber wir hatten die klar besseren Chancen, deshalb bin ich unzufrieden mit dem Ergebnis. Mit den individuellen Leistungen bin ich extrem zufrieden. Als Mannschaft hätten wir sogar noch das eine oder andere mehr uns erarbeiten können. Ein, zwei Hereingaben in die Box, da waren wir zu sehr am ersten Pfosten orientiert.“

Kevin Möhwald (Werder-Mittelfeldspieler): „Akzeptieren müssen wir die Niederlage, auch wenn es schwer fällt. Es kann natürlich nicht passieren, dass man ein Tor durch einen Standard kassiert. Ich glaube, das war der Worst Case. Wir hatten gute Kontergelegenheiten, gute Chancen, haben in der zweiten Halbzeit mit Ball auch deutlich besser agiert als die Woche zuvor. Aber schlussendlich stehen wir ohne Punkte da, deswegen sind wir heute schon enttäuscht. Wir hätten heute auch gerne was mitgenommen.“

Theodor Gebre Selassie (Werder-Vize-Kapitän): „Die Niederlage war nicht nur unglücklich, sondern auch komplett unnötig. Die Situation, wo wir das Gegentor kassieren, können wir auf jeden Fall besser machen. Die Abstände haben nicht gepasst, da müssen wir vorher besser kommunizieren und nicht so ein Loch zwischen uns lassen. Wir hatten genügend Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Heute hat uns die Effektivität gefehlt. Es war klar, dass es keine einfache Saison wird – und es wird weiterhin nicht einfach für uns. Für müssen weiter arbeiten und punkten.“

Romano Schmid (Werder-Profi): „Es war definitiv eine unglückliche Niederlage. Es ist immer unglücklich, wenn man durch ein Standardgegentor verliert. Wir hatten so viele Chancen, am Ende der Pfostenschuss und zwei, drei andere Chancen, im ersten Durchgang mein Schuss und Joshs und Felix Möglichkeiten. Das waren schon einige Chancen…“

Felix Agu (Werder-Profi): „Es ist eine ärgerliche Niederlage. Es war unser Plan, hinten sicher zu stehen und darüber ins Spiel zu finden. Wir sind von Minute zu Minute besser reingekommen, hatten unsere Chancen. Hätten wir die genutzt, könnte man sagen, der Plan wäre wieder aufgegangen. Das Spiel müssen wir nicht verlieren. Doppelt ärgerlich ist, dass wir es durch einen Standard verlieren.“

Yann Sommer (Gladbach-Torhüter): „Es war für uns ein guter Abschluss der Hinrunde - es war ein Fight. Wir haben es gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, das war das, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat, dass wir nicht mehr sauber verteidigt haben. Wir hatten heute auch das Quäntchen Glück, muss man sagen. Wir sind sehr happy über diesen Sieg.“

Nico Elvedi (Gladbach-Siegtorschütze): „Dieser Dreier heute war richtig wichtig. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet, sind ins Gegenpressing gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir es auch gut gemacht, haben dann auch das 1:0 geschossen. Danach ist Bremen noch einmal gekommen, hatten leider auch noch ein paar gute Möglichkeiten, aber ich denke schlussendlich haben wir das gut verteidigt und diese drei Punkte gehen in Ordnung.