Schiedsrichter Guido Winkmann diskutiert nach seiner Elfmeterentscheidung mit den Werder-Profis Niklas Moisander, Milos Veljkovic, Davy Klaassen und Marco Friedl. (imago images)

Beim Pokalspiel in Frankfurt haderte Werder noch mit dem Videobeweis. Ein Handspiel von Ludwig Augustinsson, das niemand im Stadion gesehen hatte, erspähte der Videoassistent. Der fällige Elfmeter leitete die Bremer 0:2-Niederlage ein. Drei Tage später wendete sich das Blatt und Werder profitierte beim Spiel in Berlin am Sonnabend vom Videobeweis. In der 79. Minute war dem Bremer Kapitän Niklas Moisander ein Schuss von Vladimir Darida an den Arm geprallt. Schiedsrichter Guido Winkmann gab beim Stand von 2:2 zunächst einen Elfmeter für die Hertha, sah sich die Szene aber noch einmal auf dem Monitor an und revidierte seine Entscheidung.

Keinen Strafstoß zu geben war korrekt: Moisander hatte den Arm am Körper und wurde aus kurzer Entfernung angeschossen. „Der Arm war angelegt und es war kein Elfmeter. Ich war mir sicher, dass der Schiedsrichter das auch auf dem Monitor sehen würde", sagte Werders Kapitän. Sein Trainer Florian Kohfeldt zitterte dennoch mächtig mit, ein Strafstoß für die Berliner hätte wahrscheinlich eine Bremer Niederlage bedeutet. "Man muss sagen, dass die Entscheidung natürlich faktisch völlig richtig war, wenn man es sich angeschaut hat, war es ganz klar kein Elfmeter", sagte Kohfeldt. "Trotzdem: Der Moment war nicht so cool. Weil der Schiedsrichter ja auch richtig gut stand, dachte ich im Spiel schon: Das sieht er."