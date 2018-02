Einige HSV-Fans zündeten während des Nordderbys immer wieder Feuerwerkskörper. (nordphoto)

Irgendwann brannte es nicht mehr nur, es flogen Raketen durchs Bremer Weserstadion. Fans des Hamburger SV hatten zahlreiche Feuerwerkskörper vom Oberrang der Westtribüne aufs Spielfeld und in den Unterrang geschossen, dorthin, wo besonders viele junge Zuschauer sitzen. „Die Chaoten stehen da oben und feuern Raketen nach unten, das ist Irrsinn, da sitzen Familien, um die war ich wirklich in Sorge“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem 1:0-Sieg im Nordderby. „Solche Leute gehören nicht in ein Fußballstadion.“

Mehr zum Thema Offene Fragen nach Hochrisikospiel Die Bremer Polizei spricht nach dem Nordderby davon, dass das Sicherheitskonzept aufgegangen sei ... mehr »

Der 35-Jährige, der selbst Familienvater ist, reagierte verärgert auf die Vorfälle im Gästeblock. Und auch seine Spieler kritisierten das Verhalten einiger HSV-Fans scharf. „Ich kann die Emotionen verstehen, aber so etwas gehört nicht in ein Fußballstadion“, sagte Abwehrspieler Niklas Moisander. „Diesen Schwachsinn sollte man einfach lassen“, sagte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein, „die paar, die das machen, finden das cool. Aber die große Mehrheit findet das nicht cool. Das sieht auch nicht cool aus, das stört einfach nur. Und ich glaube auch nicht, dass sich die HSV-Spieler davon unterstützt gefühlt haben.“ Während des gesamten Spiels hatten HSV-Fans immer wieder gezündelt. Zweimal musste Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie sogar unterbrechen, weil Pyrotechnik auf den Platz oder zumindest sehr nah an den Platz heran geflogen war, einmal kurz nach dem Anpfiff und ein weiteres Mal kurz vor Ende der ersten Hälfte.

In der Pause habe er dann mit Sicherheitskräften und dem Veranstaltungsleiter mögliche Maßnahmen besprochen, sagte Zwayer. Zu diesen Maßnahmen gehörte auch, die Mannschaften bei weiteren Zwischenfällen im zweiten Durchgang vorübergehend in die Kabinen zu schicken. Ein Spielabbruch habe indes nie zur Diskussion gestanden. „Der war sehr weit weg“, sagte Zwayer, „letztendlich war die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels gewährleistet, und die zweite Halbzeit war ja auch verhältnismäßig ruhiger.“

Lob für Referee Zwayer

Werders Sportchef Frank Baumann lobte hinterher ausdrücklich das Verhalten des Schiedsrichters. „Er hat sehr souverän gehandelt“, sagte Baumann. Auch Kohfeldt fand, „dass Felix Zwayer immer wieder im richtigen Moment unterbrochen und die Emotionen ein bisschen rausgenommen hat“. Sorgen, dass einer seiner Spieler von Pyrotechnik hätte verletzt werden können, hatte der Trainer nicht. Auch nicht, als gegen Ende des Spiels eine Leuchtrakete am Mittelkreis einschlug und zum Glück niemand getroffen wurde.

Den Hamburger SV erwartet nun eine empfindliche Strafe durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Aber auch die Verantwortlichen des SV Werder müssen sich kritische Fragen gefallen lassen, etwa die, wie trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen und eines großen Polizeiaufgebots so viele Feuerwerkskörper ins Weserstadion gebracht werden konnten. „Es gibt den Verdacht, dass da von außen ein Rucksack über die Zäune geworfen wurde“, erklärte Baumann, „und dieser Rucksack ist dann offenbar sehr, sehr schnell in der Menge verschwunden. Da dann mit der Polizei in den Fanblock zu gehen, wäre sehr, sehr schwierig gewesen.“

Ein Versagen der Bremer Sicherheitskräfte konnte Baumann nicht feststellen. „Mehr als jetzt kann man nicht machen“, sagte er, „der HSV hatte viele Ordner im Einsatz, wir hatten viele Ordner im Einsatz, die Polizei war sehr, sehr zahlreich vertreten.“