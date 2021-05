Endstation Halbfinale: Florian Kohfeldt beim Pokal-Aus gegen RB Leipzig. (gumzmedia)

Durch die Turbulenzen der vergangenen Wochen steht Werder Bremen auch bundesweit wieder verstärkt im Fokus. Deshalb war der Sport-Chefreporter des WESER-KURIER, Jean-Julien Beer, am Sonntag in der Sendung „Doppelpass“ bei Sport1 zu Gast.

Neben den Dortmunder Brennpunkten Erling Haaland und Edin Terzic sowie dem millionenschweren Wechsel von Julian Nagelsmann zum FC Bayern ging es in der Sendung um die Frage, wie es mit Florian Kohfeldt in Bremen weitergeht. Beer, der auch die Kolumne „Grün auf Weiß“ im WESER-KURIER schreibt, legte sich fest: „Das war am Freitag das letzte Pokalspiel von Florian Kohfeldt für Werder Bremen.“ Die Erklärung dafür und die weiteren Aussagen des WK-Chefreporters im Doppelpass gibt es hier im Video.