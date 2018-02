Herr Zetterer, aus gegebenem Anlass zum Einstieg eine ganz banale Frage: Wie geht es Ihnen?

Michael Zetterer: Eigentlich ganz gut. (lacht)

Tatsächlich, oder ist das nur so dahergesagt?

Es könnte wegen der Verletzung natürlich besser sein, aber sonst geht es mir gut.

Das Schicksal meint es nicht besonders gut mit Ihnen, Sie haben sich zum dritten Mal im rechten Arm an derselben Stelle das Kahnbein gebrochen. Haben Sie sofort gespürt, dass es erneut kaputt war?

Es gab nicht den einen Tag, an dem es passiert ist, es war ein längerer Zeitraum. Im Training hatte ich Schmerzen, und wir haben versucht, etwas dagegen zu tun. Aber irgendwann wurden die Schmerzen so groß, dass wir beschlossen haben, ein MRT-Bild machen zu lassen. Ich habe gefühlt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Auf dem Bild war zu sehen, dass der vorherige Bruch erneut aufgebrochen war. Es hatte sich eine sogenannte Pseudoarthrose gebildet, die entfernt werden musste.

Pseudoarthrose?

Der Knochen ist nicht gescheit zusammengewachsen und war deshalb nicht stabil. Daher die Schmerzen.

Es ist schwer nachzuvollziehen: Sie haben zuvor zweimal einen Bruch des Kahnbeins erlebt, dann haben Sie an derselben Stelle erneut Schmerzen - und Sie gehen nicht sofort zum Arzt?

Ein bisschen Schmerzen war ich gewohnt. Nach dem zweiten Bruch gab es Probleme mit der Beweglichkeit, dadurch sind Schmerzen entstanden. Da das ganz normal war, habe ich mir keinen Kopf gemacht. Ich habe trainiert und die Schmerzen akzeptiert. Das ist Teil meiner Person: Ich will dann nicht aufhören. Ein bisschen Schmerzen? Mein Gott, da geht's weiter! So bin ich, das war aber auch mein Verhängnis.

Ohne die Fähigkeit, Schmerzen zu einem gewissen Grad zu ertragen, geht es als Profis nicht?

Wenn man als Torwart bei jedem kleinen Zwicken sofort aufhört, kann man es gleich sein lassen.

Wie war der Moment, als der Arzt Ihnen Gewissheit verschafft hat, dass Ihr Kahnbein zum dritten Mal gebrochen ist?

Natürlich nicht schön, es war ein Schlag ins Gesicht! Ich war Teil des Bundesligakaders, und das Woche für Woche zu erleben, war wirklich groß. Und dann wieder dieselbe Verletzung, wieder dieselbe Hand, das war schon sehr bitter.

Wie haben Sie die Diagnose verarbeitet? Sind Sie weit weggeflogen oder haben sich betrunken?

Natürlich nicht! Als klar war, dass ich operiert werden muss, bin ich zu meiner Familie nach München gefahren. Dort habe ich ein paar Tage verbracht, mich mit vielen Freunden getroffen. Wir haben viel geredet, ich habe aber auch versucht mich abzulenken und den Kopf frei zu bekommen. Es hat ein, zwei Tage gedauert, dann war es okay. Ich bin ein optimistischer Typ, vielleicht macht es das leichter.

Zum dritten Mal dieselbe Verletzung an exakt derselben Stelle. Dazu kommt, dass das Kahnbein als der menschliche Knochen gilt, der am schlechtesten verheilt. Haben Sie nie daran gedacht, dass Ihr Körper vielleicht nicht für Profi-Sport geeignet ist?

Hätten die Ärzte nach jedem Bruch gefragt: „Verdammt, was ist da los? Das können wir uns nicht erklären“, hätte der Gedanke vielleicht kommen können. Aber jeder Bruch ist erklärbar. Beim ersten Mal saß die Schraube nicht perfekt, deshalb der erneute Bruch. Beim zweiten Mal habe ich zu schnell wieder angefangen, da konnte der Knochen gar nicht richtig verheilen. Und das dritte Mal ist eine Folgegeschichte aus beiden vorherigen Brüchen. Deshalb werde ich mir die Zeit nehmen, den Knochen komplett verheilen zu lassen. Und ich werde alles dafür tun, um gestärkt zurück zu kommen.

Wie kann es passieren, dass Sie zu früh ins Training eingestiegen sind? Müssen die behandelnden Ärzte nicht zuvor grünes Licht geben?

Zu 100 Prozent kann niemand sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wahrscheinlich bin ich nur ein paar Tage zu früh eingestiegen. Es ist eben der Knochen, der am schlechtesten verheilt. Da kann ein kleiner Zeitraum einen großen Unterschied ausmachen.

Noch tragen Sie einen Gips am rechten Arm. Wie geht es weiter?

Am 13. Februar wird eine Computertomographie gemacht, dann soll auch der Gips ab. Ich bin regelmäßig beim behandelnden Arzt in Stuttgart, der schaut sich den Arm immer an. Wenn er sagt: „Junge, jetzt geht's wieder“, gehe ich auf den Platz.

War die dritte OP anders als die beiden vorherigen?

Sie war komplexer. Ein Stück Knochen aus der Hüfte wurde mit einer Schraube im Kahnbein fixiert. Jetzt ist das fest und bombensicher. (lacht) Der Arzt ist sehr zuversichtlich, dass es diesmal hält.

Können Sie einen groben Zeitrahmen nennen, wann Sie wieder auf dem Platz stehen werden?

Das ist schwer zu sagen, weil niemand weiß, wie die Hand nach der Zeit im Gips aussieht. Ich habe mir keinen genauen Zeitraum gesteckt, ich muss es ausheilen lassen und darf nicht wieder zu früh anfangen. Alles ganz in Ruhe angehen. Wenn es März ist, ist es März, wenn es Mai ist, ist es Mai.

Am Ende der Saison läuft Ihr Vertrag aus. Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung haben vergangenes Jahr nicht zu einem Abschluss geführt. Und jetzt sind Sie verletzt und fallen noch einige Zeit aus. Was hat das für Auswirkungen auf Ihre Zukunft?

Grundsätzlich gilt, dass die sportliche Situation passen muss. Es muss ein erreichbares Ziel geben, das wiederum hängt mit Spielpraxis zusammen. Wenn ich zwei, drei Jahre als Nummer zwei hinter jemandem festsitze, ist das für meine Karriere nicht das Beste. Ist die Perspektive da, würde ich sehr gerne in Bremen verlängern. Werder hat mir viel mehr gegeben, das ist wegen meiner Verletzungsgeschichte nicht selbstverständlich. Dafür bin ich dankbar. Anderseits brauche ich Spielpraxis!

Wie sehen Sie Ihre Perspektive?

Schwer zu sagen. Mein Fokus liegt derzeit nur darauf, gesund zu werden und wieder auf dem Platz zu stehen. Wir sind so verblieben, dass wir uns nach den ersten Rückrundenspielen zusammensetzen und reden. Dann schauen wir weiter.

Die Fragen stellte Christoph Sonnenberg.