Es war eine Szene mit Symbolcharakter: Mitte der ersten Halbzeit dribbelte Milot Rashica die rechte Außenbahn herunter, passte auf Theodor Gebre Selassie zurück, der nun seinerseits die Außenbahn herunter dribbelte – und plötzlich standen beide Werder-Profis dicht an dicht kurz vor der Eckfahne, und keiner wusste so richtig, was der andere vorhatte. Kurz darauf war der Ball weg, die Chance vertan.

„Ich weiß, dass es nicht mein bestes Spiel war“, sagte Rashica hinterher. In jedem Fall aber war es sein erstes Spiel für Werder, und das nur ein paar Tage nach seinem Wechsel vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim nach Bremen. Verständlich, dass da noch nicht alles klappte und vor allem das Zusammenspiel zwischen dem rechten Flügelspieler Rashica und dem rechten Abwehrspieler Gebre Selassie doch recht unharmonisch wirkte. „Wir kennen uns ja noch nicht so lange“, sagte Gebre Selassie, „aber für das erste Mal war es in Ordnung.“

„Taktisch sehr diszipliniert“

Ähnlich sah es auch Trainer Florian Kohfeldt, der Rashica von Beginn an gebracht hatte. Die Leistung des kosovarischen Nationalspielers sei gut gewesen, „weil er taktisch sehr diszipliniert gespielt hat“, sagte Werders Trainer. Aber natürlich war auch ihm nicht entgangen, dass es für Rashica gegen Schalkes Abwehrspieler kaum ein Durchkommen gab. Matija Nastasic und Bastian Oczipka hatten den 21-Jährigen meist im Griff, einmal prallte Rashica am Schalker Naldo ab wie an einer Wand. „Er hatte es auf seiner Seite brutal schwer“, sagte Kohfeldt, „da hat er gleich mal Bekanntschaft mit der Crème de la Crème der Bundesliga gemacht“.

Andererseits deutete Rashica, für den Werder sieben bis acht Millionen Euro gezahlt haben soll, auch hin und wieder an, welches Potenzial in ihm steckt. „Da hat man gesehen, dass er dieses Tempo hat“, sagte Kohfeldt, „er hatte auch zwei Hereingaben, aber da hatten wir eine schlechte Strafraumbesetzung.“ Oder mit anderen Worten: Es fehlte im Sturmzentrum ein Abnehmer für Flanken vom Flügelspieler.

Rashica selbst hielt sich nach seiner Bundesligapremiere bedeckt. „Das erste Spiel ist immer schwierig“, sagte er. „In der Bundesliga geht alles viel schneller, auch die Atmosphäre ist eine andere.“ Aber: „Ich denke, ich bin bereit für die Liga.“ Und er versprach: „Ich kann mehr zeigen.“

