Das Warm-Up vor der Crunchtime

Florian Kohfeldt war wie seine Spieler sehr enttäuscht über das Ergebnis der Hertha-Partie, allerdings hatte der Bremer Coach auch viele Dinge gesehen, die ihm Mut für die Zukunft machten. (nordphoto)

Für Werder-Fans mit schwachen Nervenkostümen verbietet sich der Blick auf die Tabelle im Grunde. Viel zu aufregend. Tabellenplatz elf, neun Zähler. Der Relegationsrang ist gerade einmal drei Pünktchen entfernt. Der Weg nach unten nach dem ärgerlichen Remis gegen die Hertha also wesentlich kürzer als noch oben. Dorthin, wo Werder eigentlich hin will. Aber momentan einfach nicht hinkommt.

„Es ist enttäuschend, wir treten gerade ein bisschen auf der Stelle“, sagte Leonardo Bittencourt und rechnete vor: „Wir sind zwar seit drei Spielen ungeschlagen, haben aber auch nur drei Punkte geholt.“ Er blieb nicht der einzige Zahlenkünstler des Abends, Trainer Florian Kohfeldt zeigte ebenfalls, dass er die Grundrechnenarten beherrscht. Was aufgrund seines Werdegangs allerdings auch nicht wirklich überraschend ist. „Ich habe eben noch einmal meine Mathe-Leistungskurs-Kenntnisse bemüht“, leitete er augenzwinkernd ein, „und festgestellt, dass es der achte Spieltag war: 34 minus 8 sind 26 – dementsprechend ist das noch sehr, sehr viel Zeit, um Punkte zu sammeln und über Saisonziele zu reden.“

Keine wöchentlichen Wasserstandsmeldungen

Wasserstandsmeldungen, wöchentliche Feinjustierungen, das alles ist nichts für den Werder-Coach. Natürlich war auch er nach eigenem Bekunden ziemlich sauer, dass zwei Punkte auf der Strecke geblieben waren, den Blick aufs große Ganze wollte ihm das jedoch auch an diesem Sonnabend nicht vernebeln. Zu frisch sind noch die Erinnerung an die Vorsaison, als er im Frühjahr nahezu wöchentlich Fragen nach einem möglichen Finale über sich ergehen lassen musste. Das Ergebnis ist bekannt: Werder durfte bis zuletzt vom Einzug in den Europapokal träumen.

Fakt ist jedoch auch, dass es sich die Bremer damals wesentlich einfacher hätten machen können – und so den Traum vom internationalen Geschäft schon in der Vorsaison verwirklicht hätten. Und wer jetzt eben zu intensiv auf die Tabelle schaut, könnte schnell das Gefühl bekommen, dass sich die Geschichte nun wiederholt. Und Werder vielleicht schon vorher im Niemandsland verschwindet. „Wenn wir unser Saisonziel erreichen wollen, dann müssen wir solche Spiele einfach gewinnen“, mahnte deshalb auch Maximilian Eggestein an. Es waren Worte, die auch in der Vorsaison immer mal wieder zu hören waren und jetzt Erinnerungen an ein Murmeltier aus Hollywood weckten. Gegen die Hauptstädter hatte es zwar nicht übermäßig, aber eben doch genügend Gelegenheiten gegeben, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Entsprechend unzufrieden waren die grün-weißen Protagonisten auf dem Platz, dass genau das wieder einmal nicht geklappt hatte und sie für ihren Aufwand nicht ausreichend belohnt wurden. Und in einer sich immer mehr zurechtrüttelnden Tabelle eben nicht zu den Teams gehören, die nach oben schielen können. Rechenspielchen hin oder her.

Die Zeit nach dem Frust

Wer jedoch den Auftritt gegen die Berliner gesehen hat, dürfte auch nicht allzu bald zu der Einschätzung kommen, dass der Blick demnächst nach unten geht. Werder spielte nämlich zumindest über weite Strecken wieder das, was es eigentlich immer tun will: Werder-Fußball. Doch selbst das Lob dafür konnte Marco Friedl an diesem Nachmittag nicht mehr aufbauen. „Lieber spiele ich schlecht 90 Minuten und gewinne, als gut zu spielen und es steht am Ende nur 1:1“, sagte der Rechtsverteidiger sichtlich geknickt. „Vielleicht können wir uns irgendwann sagen, dass das heute gut aussah, aber das bringt uns gerade allen nichts.“

Dass die vielen positiven Momente alsbald doch noch den Weg in die Köpfe der Spieler finden, ist logischerweise die Aufgabe des Trainers. Und der begann damit bei aller eigenen Enttäuschung über das Unentschieden schon kurz nach dem Schlusspfiff. „Der Weg stimmt, das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen“, sagte er. „Wir haben fußballerisch das beste Spiel der letzten Wochen gemacht, uns viele Chancen erspielt und selbst aus dem Spiel heraus relativ wenig zugelassen.“ Insbesondere gegen Frankfurt hatte das zuletzt im zweiten Abschnitt gar nicht mehr funktioniert, da war die jetzige Kehrtwende eine echte Wohltat. „Heute haben wir Mittel gezeigt, um Spiele zu gewinnen. Diese Mittel müssen wir jetzt weiterentwickeln“, sagte Kohfeldt. „Unser Fußball war wieder deutlich besser erkennbar. Schade, dass dies das Ergebnis nicht besser wiedergibt.“

Die Angst ist weg

Aber allein die Tatsache, dass die Arbeit der vergangenen beiden Wochen derart schnell Früchte getragen hatte, freute den Bremer Cheftrainer. „Es war nicht von hinten bis vorne eine Topleistung, aber der Prozess, wie wir da hingekommen sind, war besser“, sagte der 37-Jährige. „Die gegenläufigen Bewegungen waren zum Beispiel endlich wieder da und so fällt dann auch das 1:0. Dadurch wurde auch unser Gegenpressing sofort wieder besser, weil du dann einfach diese Staffelung hast und jeder weiß, was zu tun ist. Wenn du wild bist, fällt das Gegenpressing schwer.“

Aus diesem Grund sei auch die Schlussphase gegen Berlin, in der zumindest theoretisch auch noch eine Niederlage hätte drohen können, eine ganz andere gewesen als vor gar nicht allzu langer Zeit. „Wenn wir ein paar Wochen zurückblicken auf das Spiel gegen Augsburg: Dort hat jeder im Stadion die Angst mit Händen greifen können, dass am Ende noch das 3:3 fällt“, sagte Florian Kohfeldt. „Das habe ich dieses Mal nicht gespürt. Wir waren nicht verunsichert, hatten das grundsätzlich bis zum Ende unter Kontrolle.“ Was – anders als gegen Augsburg – aktuell fehlt, sind die passenden Ergebnisse. Die sollen, die müssen schnell folgen. Sonst geht der langfristige Plan des Werder-Trainers nur schwerlich auf. „Wenn wir im April in Tuchfühlung sind, dann ist Crunchtime“, sagte er. „Jetzt ist alles Warm-Up.“