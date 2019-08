Ursprünglich war nicht geplant, dass Michael Lang in dieser Woche Werders nächster Neuzugang sein würde. Schon zum Wochenstart hätten die Bremer liebend gerne den Algerier Nabil Bentaleb in Empfang genommen, doch dessen jetziger Arbeitgeber Schalke verhinderte das – zumindest vorerst. Mit dem Spieler und seinem Berater ist sich Frank Baumann über eine gemeinsame Zukunft längst einig, zudem hinterließ Trainer Florian Kohfeldt mit seinen Fußballideen im persönlichen Gespräch einen so nachhaltigen Eindruck bei Bentaleb, dass der Mittelfeld-Allrounder nur noch zu Werder möchte. Schalke wiederum würde den in Ungnade gefallenen Spieler liebend gerne loswerden, möchte jetzt aber das Transferfenster ausreizen.

Schalke hofft auf das Ausland

Denn wenn bis zum Montag noch ein prominenter ausländischer Verein in den Poker um Bentaleb einsteigen würde, könnten die Schalker dabei doppelt gewinnen: Sie würden die drohende Schmach verhindern, dass der hoch veranlagte Spieler bei einem direkten Konkurrenten zu alter Stärke zurückfindet – und sie könnten wohl bei fast jedem anderen Verein von einer höheren Leihgebühr oder gar einer festen Ablösesumme ausgehen. Ob ein solcher Klub aber in den letzten Transfertagen noch auftaucht und es in kürzester Zeit schafft, dem Spieler einen Wechsel nach Bremen auszureden, das erscheint doch sehr fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass Bentaleb nach Bremen wechselt, und sei es erst am Montag, quasi in letzter Minute.

Werder und Schalke verhandeln über eine Leihe mit Kaufoption. Diese könnte an das Erreichen des Europapokals oder an eine gewisse Anzahl von Spielen gekoppelt sein. Eine Kaufverpflichtung möchte Werder wegen Bentalebs schwierigem Charakter zunächst nicht eingehen, dafür pocht Schalke darauf, dass bei einem späteren Kauf eine zweistellige Millionensumme fließt. Bei diesen Verhandlungen steht kein Hindernis im Raum, an dem ein für alle Beteiligten so wichtiger Transfer noch scheitern könnte.