Werders Profis auf dem Weg zum Training. (nordphoto / Paetzel)

Wieder nichts. Dabei hatte Werder einiges versucht. Ein kurzfristig angesetztes Trainingslager in Leipzig sollte Hilfe spenden. Und dann gab es am Ende doch eine ernüchternde 0:3-Niederlage, bei der Mutmacher für die kommenden Wochen des Abstiegskampfes nicht leicht zu finden waren. Klingt nach einem absoluten Reinfall, doch Florian Kohfeldt hält den ausgedehnten Trip nach Sachsen auch weiterhin für sinnvoll. „Das waren wichtige Tage für uns“, sagt Werders Coach. „Wir haben Fehler, aber auch Lösungen aufgezeigt. Das Allerwichtigste war, dass im Trainingslager eine Beschäftigung mit der Situation stattgefunden hat, auch intern in der Mannschaft.“

Nun ist nur schwer vorstellbar, dass zwölf Spiele vor dem möglicherweise bitteren Saisonende noch immer nicht alle Beteiligten genau wissen, wie prekär die Lage ist. Aber darum sei es auch nicht gegangen, betont Sportchef Frank Baumann. „Das Trainingslager war jetzt nicht dazu da, um allen noch einmal zu sagen, dass sie wach sein sollen“, sagt er. „Wir wissen, in welcher Situation wir sind. Es ging darum, sich mit der Situation und dem Fußball an sich auseinanderzusetzen. Da spielen ganz viele Elemente eine Rolle und nicht nur, dass man bei Standards im eigenen Strafraum wach ist. Das wäre mir zu kurz gewesen, wenn wir uns nur darauf konzentriert hätten.“

Mit einem Kurztrainingslager ist es nicht getan

Damit hatte Baumann ein Thema angesprochen, das in Leipzig wieder ein besonders akutes war. Die ersten beiden Gegentore fielen nach ruhenden Bällen, dieses Problem bekommt Werder in dieser Saison einfach nicht in den Griff. Auch nicht durch eine Stippvisite im zusätzlichen Krisen-Camp. „Es ist klar, dass es da nicht mit einem Kurztrainingslager getan ist. Wenn das so einfach wäre, würde jede Mannschaft mal zwei Tage irgendwo hinfahren und dann wäre alles gut“, sagt Baumann. „So einfach ist es aber nicht. Deswegen werden wir weiter daran arbeiten, dass wir besser verteidigen.“

Die Mängelliste ist lang, in vielerlei Hinsicht muss gearbeitet werden. Die jetzige Reise sollte da ein Puzzleteil sein. Und horcht man in den Kreis der Mannschaft hinein, dann scheint sie tatsächlich einen derartigen Ausflug benötigt zu haben. „Das Kurz-Trainingslager war sehr positiv“, sagt Theodor Gebre Selassie, der in der Vergangenheit einige kritische Phasen mit seinem Arbeitgeber durchstehen musste und folglich ganz gut einordnen kann, inwiefern sich der Ist-Zustand von den Vorjahren unterscheidet. „Wir haben sehr viele Gespräche geführt, nicht nur mit dem Trainer. Auch wir Spieler untereinander. Wir haben ein sehr gutes Gefühl daraus mitgenommen, dass alle mit an Bord sind und alles geben wollen, bis zur letzten Minute, bis zum letzten Spiel dieser Saison.“ Folglich ist der 33-Jährige auch weit davon entfernt, von einem verpufften Effekt zu sprechen.

Eine Wiederholung ist vorstellbar

Den Beweis einer Trendwende, eines vehementes Aufbäumens gegen den drohenden Abstieg hat das kriselnde Team allerdings auch gegen Leipzig nicht geliefert. Aussprache hin oder her. So schwindet vielerorts der Glaube. Nach diesem 0:3 noch ein Stückchen mehr. Auch Florian Kohfeldt wäre es verständlicherweise am liebsten gewesen, wenn es sofort das ersehnte Erfolgserlebnis gegeben hätte, nun hofft er auf eine Langzeitwirkung. „Wir haben unseren Input gegeben, psychologisch und fußballerisch und sie zu einer Auseinandersetzung aufgefordert. Die hat stattgefunden“, sagt er. „Die Hoffnung war da, dass wir das schon für dieses Spiel in Punkte ummünzen können. Wir haben es aber auch so angelegt, dass es die Gesamtsituation beleuchtet hat und nicht nur dieses Spiel.“

Kohfeldt will diese Einschätzung nicht als Schönfärberei verstanden wissen. „Ich werde jetzt garantiert nicht sagen, dass alles super erfolgreich war und viel in Bewegung gebracht wurde“, betont er stattdessen. „Also, es hat positive Aspekte gehabt, die man in Leipzig aber noch nicht im Ergebnis und in der Summe auch nicht in der Leistung sehen konnte.“

Doch die Zeit rennt. Werder kann sich ausgiebiges Warten nicht mehr erlauben. Und ausgerechnet jetzt kommt mit Borussia Dortmund das nächste Topteam. „Ich werde alle probieren, was sinnvoll ist. Ich glaube allerdings nicht, dass wir jetzt noch einmal in ein Trainingslager fahren in dieser Woche“, sagt Florian Kohfeldt. „Aber ganz sicher werde ich alles probieren, um weiterhin alles rauszukitzeln, was da ist.“ Perspektivisch könne ein Tapetenwechsel außerhalb von Bremen aber noch einmal in Angriff genommen werden. „Grundsätzlich ist es vorstellbar, dass wir so ein Kurztrainingslager noch einmal wiederholen, wenn wir das Gefühl haben, dass es auch hilft“, sagt Frank Baumann. „Wir werden aber weiterhin nichts Aktionistisches machen.“