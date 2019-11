Claudio Pizarro soll und will demnächst wieder für besondere Momente sorgen. (nordphoto)

Das Knistern liegt noch immer in der Luft. Wenn sich Claudio Pizarro von der Ersatzbank erhebt und zum Warmmachen trottet, dann jubeln ihm die Fans zu - egal ob im Weserstadion oder einer anderen Arena der Bundesliga. Und wenn der Peruaner tatsächlich eingewechselt wird, gibt es ohnehin kein Halten mehr und die Stimmung nimmt ekstatische Züge an. Anders als in der Vorsaison gelingt es dem Publikumsliebling bislang aber noch nicht, dem Geschehen auf dem Platz diesen ganz speziellen Pizarro-Effekt zu verpassen. Sieben Bundesliga-Einsätze hatte der 41-Jährige bislang, zu einem Treffer oder einer Vorlage reichte es noch nicht.

Dabei könnte Werder die besonderen Pizarro-Momente gerade jetzt sehr gut gebrauchen. Trainer Florian Kohfeldt ist aber guter Dinge, dass das Warten nicht mehr allzu lange dauern wird. „Er ist überhaupt nicht auf dem Abstellgleis“, sagt der Chefcoach über seinen Angreifer. „Es ist immer gut, Claudio mit seiner Präsenz auf der Bank zu haben.“

Es ist noch nicht allzu lang her, da versetzte Claudio Pizarro die Fußballwelt mal wieder in Erstaunen. Als Werder in der Vorsaison im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund gewann zum Beispiel. Oder durch ein spätes Freistoßtor beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC. Die Erinnerungen an derartige Augenblicke wecken Hoffnungen auf Nachschub. Bislang plagte sich die Sturm-Legende jedoch vorrangig mit kleineren Blessuren herum, die ihn immer ein Stück zurückwarfen. In Leverkusen und gegen Heidenheim fehlte er gänzlich, während der Partien gegen Freiburg und Mönchengladbach blieb er auf der Bank. „Gegen Freiburg war ein Einsatz nicht geplant und er nur im Kader, weil wir 20 Mann mitnehmen dürfen“, sagt Florian Kohfeldt. „Und gegen Gladbach hat es das Spiel nicht hergegeben.“

In der laufenden Länderspielpause mischt Claudio Pizarro bislang in den Trainingseinheiten voll mit. Er scheut keinerlei Zweikämpfe und erzielt Tore, die eben nur ein Claudio Pizarro erzielt. „Fit ist er“, sagt auch sein Coach. „Er ist auf dem Weg, die körperliche Fitness zu haben, die er braucht für sein Spiel.“ Und dann werde es auch wieder die speziellen Situationen im Bremer Spiel geben, glaubt Kohfeldt. Aber eben nur punktuell, nicht mehr durchgängig. „Er wird kein Stammspieler mehr werden und sieben Spiele hintereinander machen. Das weiß er, das weiß ich.“ Claudio Pizarro hat allerdings hinlänglich bewiesen, dass er für unvergessliche Auftritte nicht viel Zeit benötigt. Und vielleicht wird dann aus dem großen Knistern auch wieder ein grün-weißer Knalleffekt.