Werders Sportchef Frank Baumann. (dpa)

Die ganze Angelegenheit zieht sich weiter in die Länge. Frank Baumann möchte eigentlich weiterhin bei Werder als Sportchef arbeiten, auch der Verein hat nichts gegen die Verlängerung des bis zum kommenden Sommer laufenden Vertrages. Komplett auf einer Linie sind alle Parteien aber auch so kurz vor Weihnachten noch immer nicht. „Ich habe noch nicht unterschrieben, wir haben uns auch noch nicht final geeinigt“, erklärte Frank Baumann am Dienstag während der Werder-Pressekonferenz.

Wo es genau hakt, wollte der 45-Jährige nicht verraten. Ihm war jedoch anzumerken, dass die Hürden nicht unüberwindbar erscheinen. „Es gab das eine oder andere Gespräch, bei denen zunächst einmal inhaltliche Fragen anstanden“, sagte er. „Wenn man über eine Vertragsverlängerung spricht, lässt man natürlich auch die letzten Jahre noch einmal Revue passieren. Vor allem beschäftigt man sich aber mit der Zukunft und gleicht ab, wie die Ideen und die strategische Ausrichtung aussehen.“

Und genau dabei – das ist Baumanns Worten zu entnehmen – muss an mancher Stelle noch nachjustiert werden. Für Werder sind diese Themen schließlich elementar. Die Lage ist nicht nur finanziell weiter angespannt, trotz des jüngsten Sieges in Mainz bleibt die ersehnte sportliche Stabilität vorerst ein Wunsch. Wohin der Weg genau führen wird, ist noch immer unklar. Gerade nach den Erlebnissen der jüngeren Vergangenheit. „Das alles hat zu Beginn der Gespräche im Vordergrund gestanden, zwischendrin haben wir auch die vertraglichen Vorstellungen mal ausgetauscht“, sagte Baumann. „Es gibt noch ein paar offene Punkte.“

Verlängerung noch in diesem Jahr?

Nun sind es diese Details, die sich nicht eben bei einer Tasse Kaffee am Nachmittag abhandeln lassen. Folglich gibt es auch noch keine Tinte, die trocknen könnte, auf einem Dokument. „Jede Partei hat ihre eigenen Vorstellungen und da gibt es eine Menge zu regeln“, sagte Baumann. „Auch mein Vertrag ist länger als eine Seite. Da hat der Aufsichtsrat seine Vorstellungen, ich habe meine. Das ist aber nichts, was jetzt komplett gegeneinander läuft.“

Somit mag die Vertragsverlängerung eine kalendarische Frage der Zeit sein, im Kern steht sie aber unmittelbar bevor. „Wir hatten durch die Englischen Wochen und die anstehenden Feiertage auch ein paar andere Themen. Es ist ja auch nicht der ganz große Zeitdruck drauf“, sagte Frank Baumann. „Ich gehe davon aus, dass wir nach den Feiertagen die Gespräche wieder aufnehmen.“ Und mehr noch: „Ich gehe davon aus, dass wir dann, vielleicht auch noch dieses Jahr, eine Einigung erzielen werden.“