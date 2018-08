Yuya Osako ist ein sehr schüchterner Mensch. Als er vor gut zwei Wochen am Tag der Fans gebeten wurde, ein paar Worte an die Fans zu richten, da lehnte der Japaner höflich ab. Am liebsten hätte er sich im Pulk der Teamkollegen, die hinter ihm standen, versteckt. Die große Bühne, und groß war die Bühne an diesem Tag, und die großen Worte sind nicht seine Welt. Was aber nicht heißt, dass er sich nichts traut. Mit Blick auf Werders Ziel in der neuen Saison sagte Osako am Mittwoch: „Ich will in die Europa League.“

Damit trifft der vielseitige Offensivmann den Ton dieser Tage. Bei Werder und bei den Fans träumt man wieder groß. Die Mein-Werder-Redaktion hat sich bei Experten und prominenten Werder-Fans umgehört: Was glauben sie, wo Werder landet? Das Bild ist einhellig: Abstiegskampf, wie so oft in den vergangenen Jahren, befürchtet niemand. Im Gegenteil: ein einstelliger Tabellenplatz wird es schon werden, darin sind sich alle Befragten einig. Die Gründe für den Optimismus? Unter anderem die Verpflichtungen von Davy Klaassen, Martin Harnik und Yuya Osako. Und natürlich die Arbeit von Cheftrainer Florian Kohfeldt. Aber das ist längst nicht alles. Lest selbst!