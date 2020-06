Der Fehlschuss: Milot Rashica scheitert mit seinem Elfmeter an Paderborns Torwart Leopold Zingerle. (nordphoto/gumzmedia)

Es hätte sein persönlicher Wendepunkt werden können, doch stattdessen verschlimmerte sich Milot Rashicas Formkrise weiter. Ein Tor - ganz egal, wie es erzielt wird - reicht für Stürmer mit Ladehemmung oft aus, und plötzlich läuft alles wieder fast von selbst. Dass Rashica gegen Paderborn den Elfmeter in der 19. Minute schoss, ergab also durchaus Sinn – damit er Selbstvertrauen sammeln konnte und auch weil er zuvor seine drei Bundesliga-Strafstöße allesamt verwandelt hatte. Dieses Mal jedoch scheiterte er mit seinem halbhohen Schuss an Paderborns Torwart Leopold Zingerle und wartet somit weiterhin seit dem 14. Dezember 2019 auf einen Liga-Treffer.

Während Werder sich nach dem 5:1-Sieg über die Wiederentdeckung der Torgefahr freute, ging der immer noch beste Torschütze der Bremer, der dem Verein diesen Sommer möglichst eine hohe Ablösesumme einbringen soll, einmal mehr leer aus. Nach dem verschossenen Elfmeter gelang Rashica bis zu seiner Auswechslung in der 59. Minute fast nichts mehr, von seiner guten Freistoßflanke vor dem 3:0 einmal abgesehen.

Werder wollte das Spiel gegen Paderborn breit machen, weshalb der kosovarische Nationalspieler weit auf der linken Seite agierte und sich oft ins Mittelfeld fallen ließ. Mit Tempo-Dribblings oder guten Schüssen wie vor der Winterpause konnte er aber erneut nicht aufwarten. In einigen Szenen hätte der 23-Jährige in der Hinrunde wahrscheinlich den Torabschluss gesucht, jetzt drehte er lieber ab und spielte den Ball nach hinten. Das Selbstvertrauen fehlt. „Milot war engagiert und hatte positive Aktionen, aber es war nicht sein bestes Spiel in der Offensive“, fasste Florian Kohfeldt zusammen.

Kein Vorwurf vom Trainer

Vor dem Elfmeter waren mehrere Spieler zum Werder-Trainer gerannt, und Kohfeldt hatte Rashica auserkoren. „Dass der Elfer nicht drin war, hätte ein Knackpunkt werden können, aber zum Glück haben wir dann sofort das 1:0 gemacht„ sagte er. “Es gibt überhaupt keinen Vorwurf an Milot. Wenn er den Ball beim Stand von 0:0 gechippt hätte, hätten wir sprechen müssen.“ Sprechen werden Kohfeldt und Rashica nun trotzdem, allerdings soll dieses Gespräch keine Standpauke werden, sondern vor allem der Motivation dienen. „Ich werde mit ihm reden, wir werden ihn noch brauchen in guter Verfassung“, sagte Kohfeldt. „Der verschossene Elfmeter wird ihn nicht umwerfen. Von seiner Qualität können wir alle profitieren.“

Nach Rashicas Fehlschuss passt übrigens auch Werders Elfmeterquote zu der miserablen Saison. Von sechs Strafstößen, so viele hat sonst nur der SC Freiburg erhalten, führte lediglich die Hälfte zu Toren. Davy Klaassen traf einmal bei drei Elfmetern. Rashica kommt auf zwei Treffer bei drei Versuchen. Wer den nächsten Elfmeter schießt, falls es im Saisonfinale noch einen geben sollte, ist nun offen. Kohfeldt hat sich nicht auf einen Schützen festgelegt, sondern einen Kreis von Spielern benannt. Neben Rashica und Klaassen gehören Ludwig Augustinsson und Leonardo Bittencourt dazu. Gut möglich, dass beim nächsten Mal einer der beiden an der Reihe ist. Auch Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro könnten Ansprüche anmelden, die beiden Stürmer sind nach ihren Verletzungen allerdings zurzeit maximal für Kurzeinsätze eingeplant.