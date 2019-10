"Er ist der alles entscheidende Mann in dieser Verein": Trainer Florian Kohfeldt lobt Werder-Manager Frank Baumann. (nordphoto)

Florian Kohfeldt wurde am Donnerstag nicht überrascht von der Ankündigung seines Sportchefs Frank Baumann, der im Alter von 50 Jahren und damit in sechs Jahren in dieser Position aufhören möchte. Werders Trainer kannte Baumanns Gedanken in diese Richtung bereits. „Ich habe nicht den Eindruck, dass er amtsmüde ist“, betonte Kohfeldt in einer ersten Reaktion, „eher das Gegenteil: Das war einfach so, wie er halt auch ist: eine klare und verlässliche Ansage. Man sollte nicht glauben, dass das bei Frank Baumann bis dahin wieder ins Wanken kommt, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir wollen bis dahin aber schon noch ein bisschen was gemeinsam erreichen.“ Schließlich sei es bis dahin „noch ein sehr langer Zeitraum“.

„Er ist ein Glücksfall für Werder“

Eine besondere Personalie ist es aber natürlich schon, die nach Baumanns Rückzugs-Ankündigung nun rund um den Bremer Osterdeich diskutiert wird. Das weiß auch Kohfeldt. „Für mich ist Frank Baumann der alles entscheidende Mann in diesem Verein“, sagt der Chefcoach, „das meine ich nicht nur als Vertrauensperson für mich als Trainer, sondern auch in der Gestaltung des gesamten Bereichs Profifußball. Da ist Frank ein Glücksfall für Werder, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann.“ Deshalb seien die Worte des Bremer Geschäftsführers „natürlich schon eine Aussage, die mir als Werder-Fan Sorgen machen würde, mit jedem Tag mehr, den das näher rückt“, sagt Kohfeldt, „weil ich einfach glaube, dass er so wichtig für Werder ist, dass das nie ein guter Tag sein wird, wenn er aufhört.“

Aus der engen täglichen Arbeit kennen und vertrauen sich Kohfeldt und Baumann bestens. Deshalb möchte der Trainer alle Skeptiker beruhigen: „Ich kenne Frank Baumann besser als viele andere und weiß, dass er sich bis zu diesem Zeitpunkt viele Gedanken machen wird, seinen möglichen Nachfolger entsprechend einzuarbeiten. Aber das ist noch sehr lange hin, das sind noch sechs Jahre. Bis dahin gibt es noch eine Menge Zeit, gemeinsam einiges bei Werder zu gestalten.“