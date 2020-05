Frank Baumann muss mit Werder nun wieder auf dem Platz um den Klassenerhalt kämpfen. (nordphoto)

Weil Frank Baumann in der Fußball-Kommission der Bundesliga sitzt, ahnte er nach einer Video-Konferenz dieser Gruppe am Mittwochnachmittag bereits, dass Werders Wunsch eines etwas späteren Bundesligastartes nicht erfüllt wird. Statt am 22. Mai, wie von Werder favorisiert, geht es nun also schon am 16. Mai in der Liga los. „Wir akzeptieren diese Entscheidung und tragen sie mit“, sagte Baumann dazu in einer Medienrunde in Bremen am Donnerstagnachmittag. Gut findet er die Sachlage aber nicht.

„Aus sportmedizinischer Sicht und wegen der Verletzungs-Prävention sind acht Tage Vorbereitung nach einer achtwöchigen Pause nicht optimal“, erklärte Werders Manager, „das ist einfach mit einem gewissen Verletzungsrisiko verbunden.“ Werder gehe es in der gesamten Diskussion auch gar nicht darum, dass andere Bundesliga-Vereine bereits „ein oder zwei Tage“ vorher ins Mannschaftstraining einsteigen durften, „sondern um einen Wettbewerbsnachteil in den vergangenen drei bis vier Wochen“.

Kein fairer Rahmen für alle Teams

In dieser Zeit sei an anderen Standorten in Zehnergruppen oder in Zwölfergruppen trainiert worden, teils auch mit Zweikämpfen und Spielformen. Baumann: „Das ist einfach ein großer Unterschied, wenn bei uns nur in Vierergruppen trainiert werden konnte, entsprechend der Vorgaben der Politik hier in Bremen, mit der wir einen guten Austausch haben.“ Zwei Wochen normales Mannschaftstraining für alle Vereine der Bundesliga wären nach Baumanns Empfinden deshalb fairer und übrigens „auch der Wunsch vieler Vereine gewesen“.

Werder sei es dabei nicht um die eigene schwierige Situation gegangen, sondern um „ähnliche Rahmenbedingungen für alle 36 Vereine. Bis heute hatten noch nicht alle Vereine die Genehmigung für ein Mannschaftstraining“. Dass Werder erst mit einem Montagsspiel gegen Leverkusen startet und damit etwas mehr Zeit hat, wertete Baumann nicht als Entgegenkommen der Liga: „Das war die Terminierung aus dem März, die hier übernommen wurde. Das hatte nichts mit unserem Wunsch zu tun, später die Restsaison zu starten.“

Grüße an Rolfes und Krösche

Werder werde diese Situation nun aber „bestmöglich annehmen“ und sich nicht nur auf das erste Spiel gegen Leverkusen vorbereiten, sondern vor allem auf „sehr intensive Wochen“. Für Baumann ist diese Restsaison mit noch zehn Werder-Spielen bis Ende Juni „nun mit einem Turnier vergleichbar“. Man müsse sich jetzt schnell „in die Verfassung bringen“, die vielen englischen Wochen bestehen zu können. Athletisch habe das Team viel aufholen können in der Pause, nun gehe es um das Spielerische und die Abläufe auf dem Feld. Werder werde vor dem ersten Spiel ein siebentägiges Trainingslager beziehen. Details dazu wird der Verein am Wochenende nennen.

In Richtung der beiden Ex-Bremer Simon Rolfes (Sportdirektor Bayer Leverkusen) und Markus Krösche (RB Leipzig), die beide von fairen und gleichen Bedingungen für alle Vereine sprachen, sagte Baumann: „Simon und Markus kenne ich ja sehr gut. Wenn ich bei einem Klub arbeiten würde, der keinen Nachteil hatte, hätte ich mich vielleicht auch so geäußert.“