Ambitioniert, selbstbewusst - aber derzeit mit Werder auf Platz 12: Frank Baumann und Florian Kohfeldt wollen in der Rückrunde eine Aufholjagd starten. (nordphoto)

Es ist einiges los in der Bundesliga. Die Branchenriesen Bayern München und Borussia Dortmund halten nun schon seit Wochen eine Trainerdiskussion am Köcheln. Gleich zwölf Mannschaften können ernsthaft von sich behaupten, um die Europacup-Plätze zu kämpfen. Und wo gar nichts los ist, wie beim FC Augsburg, da sorgt ein Bullshit-Bingo für beste Unterhaltung, weil Trainer Martin Schmidt dort nicht nur sehr viel redet, sondern auch die sonderbarsten Floskeln wiederholt. Was den Unterhaltungswert angeht, kann Werder da im Moment nicht wirklich mithalten. Keine Trainerdiskussion, kein Bullshit-Bingo. Ganz im Gegenteil: Um das Saisonziel Europa in diesem schwierigen Herbst ein wenig zu umdribbeln, haben sich Werders Verantwortliche auf ihrem 12. Tabellenplatz sogar einen neuen Begriff zurechtgelegt. Das Zauberwort heißt nun Zwischenziel.

Das ist recht clever, weil damit der Druck aus so schwierigen Spielen wie an diesem Wochenende bei Bayer Leverkusen (Sonnabend, 18.30 Uhr) genommen wird. Das neue Zwischenziel lautet nämlich, „bis zur Winterpause den Punkteabstand nach oben möglichst zu verkürzen“, erklärt Frank Baumann, und dabei „auch in der Tabelle den ein oder anderen Platz aufzuholen“, um dann „in der Rückrunde eine Aufholjagd starten zu können“. Damit wird die Erwartung auf Besserung in die Zukunft verschoben, zunächst auf den Winter, dann auf die Rückrunde.

„Wichtiger ist das Saisonende“

Denn im Hier und Heute droht Ungemach: Im Falle einer Niederlage beim spielstarken Champions-League-Starter in Leverkusen könnte Werder in den Tabellenkeller rutschen. Für Baumann wäre das offenbar nur eine Art Momentaufnahme. Angesichts der bevorstehenden Aufgaben (in der Liga folgen Duelle gegen die gutplatzierten Teams aus Freiburg und Mönchengladbach) betont der Bremer Sportchef: „Es ist wichtig, dass wir es nicht nur von Spiel zu Spiel sehen, sondern dass wir uns diese Zwischenziele setzen.“

Für Werder weiter groß zu denken, das lässt sich Baumann von diesem verbalen Taktieren aber nicht nehmen: „Ich glaube, dass der Rückstand zu den ersten sechs Plätzen noch nicht so groß ist, dass man es in den kommenden 26 Spielen nicht mehr aufholen kann.“ Er könne sich gar nicht erinnern, dass es in der Bundesliga nach acht Spieltagen schon mal so eng zugegangen sei, immerhin trennen Tabellenführer Mönchengladbach und Leverkusen auf Platz 9 nur zwei Pünktchen. „Das ist außergewöhnlich und zeigt, dass es eine sehr spannende Liga ist. Sehr sehr viele Klubs haben den Anspruch, oben reinzukommen“, sagt Werders Manager, „klar wären wir gerne jetzt schon dabei, viel wichtiger ist mir aber, dass wir am Ende der Saison da oben dabei sind.“

Toprak vor dem Comeback

Werder rangiert fünf Punkte hinter Leverkusen auf Platz 12. Gegen Bayer bietet sich Werder somit die Chancen, den Abstand zu verkürzen. Natürlich weiß auch Florian Kohfeldt, dass es nach dem Spiel eine andere Ausgangssituation geben könnte als davor, eine deutlich schlechtere. „Das ist nun mal leider nicht wegzudiskutieren“, sagt Werders Cheftrainer. Besonderen Druck spüre er deshalb aber nicht: „Wir müssen und wollen jedes Wochenende. Wir sind immer unter Zugzwang.“ Er ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass sich jede Situation umdeuten lässt. „Wenn wir in Leverkusen gewinnen, heißt es überall: Werder ist seit sechs Wochen ungeschlagen. Wenn wir verlieren, dann heißt es: Werder hat seit acht Wochen keinen Sieg. Das beeinflusst unsere Spielvorbereitung aber nicht. Wichtig ist, dass wir unsere Sicherheit haben. Und diesen Glauben an uns, den haben wir in der Kabine, dass wir der Meinung sind, sehr guten Fußball spielen zu können. Verunsicherung ist bei uns kein Thema.“

Damit es funktioniert bei Werder mit dem Zwischenziel und dem Saisonziel, stehen nun ein paar Etappenziele bevor. Zum Beispiel: Die Defensive stärken. Ömer Topraks Comeback in der Abwehr dürfte dabei helfen. Nach seiner Verletzungspause wird er aber nicht alle drei Spiele machen können, die Werder in den kommenden acht Tagen absolvieren muss; denn zwischen den Duellen mit Leverkusen und Freiburg steht am Mittwoch die zweite Runde im DFB-Pokal an, daheim gegen Heidenheim. „Wir müssen die ganze Woche im Blick haben“, betont Kohfeldt. Wenn Toprak spielt, muss der Trainer in der Abwehr eine heikle Entscheidung treffen. Wen setzt er auf die Bank? Christian Groß oder Milos Veljkovic? Kohfeldt weiß, dass er hier „keine faire Entscheidung“ treffen kann, beide haben Argumente für sich gesammelt. Deshalb sagt der Trainer mit Blick auf jedes der drei Spiele: „Wer uns die höhere Wahrscheinlichkeit für sportlichen Erfolg gibt, der spielt.“

Auch mal ein 1:0 verteidigen

Das zweite Etappenziel lautet: Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Hierbei würde Yuya Osako helfen, mit drei Treffern auch Ende Oktober noch Werders Toptorschütze. Der Japaner trainiert nach wochenlanger Pause wieder. Ob er schon in Leverkusen helfen kann, ist offen. „Bei ihm ist alles möglich“, sagt Kohfeldt, also Startelf, Ersatzbank oder doch die Vorsicht, noch kein Risiko einzugehen.

Das dritte Etappenziel könnte man mit Cleverness überschreiben. Zwar soll seine Mannschaft grundsätzlich „aktiv sein und das Spiel dominieren wollen“, betont Kohfeldt. Das Aber folgt jedoch sofort, und das ist nach drei verspielten Führungen in Folge gegen Dortmund, Frankfurt und Hertha nur logisch: „Wenn man fünf Minuten vor Schluss mit 1:0 führt, kann es aber auch sein, dass man mal sagt: Wir nehmen das jetzt mit.“

Denn ohne Punkte und Siege lässt sich selbst so ein schönes Zwischenziel nicht erreichen. „Wir werden und wollen um jeden Punkt kämpfen, um bis zum Winter so viele Punkte wie möglich zu holen“, kündigt Baumann an. Ein Sieg in Leverkusen wie zuletzt beim 3:1 im März würde dabei enorm helfen. Der Sportchef glaubt daran: „Nach dem Spiel können wir hoffentlich weiter nach oben schauen.“ Und wenn nicht, dürfte auch ein Platz im Tabellenkeller die Bremer nach eigenem Bekunden nicht in eine Herbst-Depression stürzen. Bis zum Zwischenziel ist es ja noch mehr als acht Wochen hin.