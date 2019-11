Kämpferisch: Florian Kohfeldt will Werders Mannschaft bis Weihnachten zu mehr Punkten führen. (nordphoto)

Überraschend kam die Niederlage gegen Schalke nicht. Werder hat aktuell keine Mannschaft, die einen so gut organisierten und robusten Gegner über 90 Minuten ernsthaft bedrohen kann. Das war schon vor der Länderspielpause gegen Tabellenführer Mönchengladbach so. Und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am Wochenende gegen Wolfsburg so sein. Das ist ebenfalls ein Gegner, den Werder mit all den Nebenwirkungen einer schwierigen Hinrunde derzeit nicht einfach so dominieren kann – auch wenn die Mannschaft von Florian Kohfeldt es wieder versuchen wird. Ein bisschen Glück gehört dann dazu, um einem besseren Gegner die Punkte wegnehmen zu können. Bleibt das aus, setzen sich die eigenen Defizite entscheidend durch. Etwa eine nicht optimal besetzte Defensive, in der die Stammkräfte Niklas Moisander und Ömer Toprak fehlen, oder das mangelnde Selbstvertrauen, auch die fehlende Körperlichkeit in Zweikämpfen.

Paderborn, Köln und Mainz im Blick

Gegen Schalke bemängelte Kohfeldt „zu wenig Leben auf dem Platz in den ersten 60 Minuten“, wieder geriet sein Team in Rückstand, erneut konnte es diesen Rückstand nicht drehen – zumindest nicht in der jetzigen Verfassung. Mit etwas Weitsicht und einem gesunden Realitätssinn richten sich bei Werder viele Blicke deshalb schon länger auf den Dezember, wenn es der Spielplan weniger deftig meint mit den Bremern. Gegen Mannschaften wie Paderborn, Köln und Mainz will und sollte sich Werder dann durchsetzen, bis dahin sind die Rückkehrer aus dem Lazarett in einer besseren Verfassung und die durch all die Umstellungen fehlenden Automatismen im Bremer Spiel wieder präsenter. Dass es im Dezember auch noch zum FC Bayern geht, gehört jedoch zur Wahrheit dazu.

„Ich sehe jetzt nicht nur das Spiel in Wolfsburg, sondern einen Block bis Weihnachten“, sagt Kohfeldt, „und ich bin schon der Meinung, dass es unser Ziel sein sollte, dass bis dahin dann eine zwei vorne auf dem Punktekonto steht.“ Das würde mindestens 20 Punkte bedeuten, derzeit verharrt Werder mit elf Zählern im Ligakeller. Um auf 20 Punkte zu kommen, müssen also drei Siege her. „Dementsprechend werden wir diesen Block auch darauf ausrichten“, erklärt der Trainer und meint damit, dass die eher schlagbaren Gegner dann eine spielstarke Werder-Mannschaft zu spüren bekommen sollen, die um jeder dieser neun angepeilten Punkte auch kämpft.

Kohfeldt: „Hier läuft keiner davon!“

„Wir haben jetzt ohne Frage eine schwere Situation“, betont Kohfeldt, „deshalb wird es extrem wichtig sein, Mut zu haben.“ Der Trainer selbst ging am Samstag einmal mehr mit gutem Beispiel voran, beantwortete geduldig jede Frage und erklärte jedes Problem, während sich überraschend viele Spieler nicht den Medien stellten und damit einmal mehr genau jenen Mut vermissen ließen, der es Schalke über weite Strecken leicht machte, das Geschehen auf dem Platz zu kontrollieren.

So wird Kohfeldt zu Werders erstem Krisen-Erklärer, und der Trainer gibt seinen Spielern schon mal die Richtung vor: „Ganz entscheidend ist für mich: Wir müssen die Situation jetzt annehmen, alle. Ich bin optimistisch, dass wir dann bis Weihnachten diese Punkte noch holen werden. Wir müssen da jetzt durch. Wir haben uns leider entschieden, momentan den schwersten Weg zu gehen – aber dann gehen wir den halt. Das kann ich ganz fest sagen: Hier läuft keiner davon!“

„Es ist nicht der Kohfeldt-Weg“

Dieser Weg, das ist ihm angesichts des zunehmend kritischen Geraunes wichtig, „ist nicht der Florian-Kohfeldt-Weg. Es ist der Werder-Bremen-Weg. Das habe ich auch in guten Zeiten gesagt. Und an diesem Weg werden wir festhalten. An dieser Grundausrichtung ändert sich nichts.“ Ändert sich das Punktekonto bis Weihnachten wie erhofft, ist das auch richtig so.