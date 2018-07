"Es geht in erster Linie darum, mehr über das Training und das Spiel zu erfahren. Darum tragen die Jungs diese Westen von "Catapult", in denen ein Sender steckt, über oder unter ihren Shirts. Wir erheben Daten, die wir analysieren, um noch optimaler trainieren zu können", erklärt Werders Athletik-Trainer Dörrfuß das Tracking-System im Interview mit "Werder.de".

Das mache man mittlerweile seit fünf bis sechs Jahren und die Bedeutung dieses Themas sei immer größer geworden. Werder habe sich immer weiter professionalisiert, berichtet der 47-Jährige. "Die Spieler nehmen das Ganze zu unserer Freude sehr gut an. Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Begierde, mehr über die eigenen Leistungen zu erfahren, größer ist als die Skepsis demgegenüber", sagt Dörrfuß.

Außerdem erklärt der Athletik-Trainer, welche Daten erhoben werden: "Das System bietet uns die Möglichkeit, die Basics zu erheben. Das sind in erster Linie die Laufstrecken der Spieler, deren Quantität und Qualität, aber auch die einzelnen Belastungssituationen: Geschwindigkeit und Dynamik von Richtungswechseln. Das Ganze wird dann in den Kontext der einzelnen Trainingseinheiten gestellt, die wir zuvor planen." Weil diese Daten live übermittelt werden, könne das Trainer-Team das Training exakt so steuern, wie die Coaches sich es vorstellen.

Das ganze Interview gibt es hier.