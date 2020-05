Werder bittet in der Corona-Krise die Fans um Unterstützung. (nordphoto)

Werder-Chef Klaus Filbry hatte bereits vor zwei Wochen angekündigt, dass der Verein die Dauerkarteninhaber darum bitten werde, auf Rückerstattungen zu verzichten. Sechs Heimspiele haben die Bremer noch, diese werden allerdings ohne Zuschauer ausgetragen. Beim WESER-KURIER haben sich nun mehrere Dauerkarteninhaber gemeldet, die am Wochenende einen Brief von Werder erhalten haben. Darin heißt es, Werder würde den anteiligen Dauerkartenpreis für die sechs Partien zurückerstatten, wenn es gewünscht werden sollte. Der Klub bittet die Fans aber: „Wenn es dir möglich ist, auf die Rückzahlung zu verzichten, dann bist du ein Held für den ganzen Verein. Genauer gesagt, unser Kurvenheld."

Wenn Dauerkartenbesitzer auf ihre Rückerstattung verzichten, gehen zwölf Prozent der Summe als Spende an die SOS-Kinderdörfer, mit dem restlichen Geld helfen sie Werder. Filbry hatte zudem angekündigt: „Wir arbeiten an ideellen Lösungen, die den Verzicht auf die Rückerstattung interessant machen für diejenigen, die es sich leisten können.“ In dem Brief wird den Dauerkarteninhabern die Teilnahme an einer „Kurvenheldparty“ mit der Mannschaft sowie ein Geschenkpaket in Aussicht gestellt, wenn sie ihr Geld nicht zurückfordern. nsgesamt hat Werder für die aktuelle Saison 25.000 Dauerkarten verkauft.

Auch andere Bundesligisten haben ihre Dauerkarteninhaber bereits darum gebeten, auf Rückerstattungen zu verzichten. Aufgrund der Corona-Krise sind den Klubs fest eingeplante Einnahmen weggebrochen. Werder nimmt einen Kredit in zweistelliger Millionenhöhe auf, um die Liquidität zu sichern, und die Spieler verzichten vorübergehend auf einen Teil des Gehalts.