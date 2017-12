Die Szene ist im Nachhinein etwas untergegangen, dabei ist sie am Sonnabend im Weserstadion nicht weniger wichtig gewesen als das Tor von Max Kruse. Werders Torhüter Jiri Pavlenka hatte Mitte der ersten Halbzeit einen Fehlpass auf Takuma Asano gespielt und den Stuttgarter quasi zum Toreschießen eingeladen, Maximilian Eggestein aber sprintete Asano hinterher und grätschte im letzten Augenblick dazwischen. „Ich hatte ein bisschen Angst und war mir nicht sicher, was ich machen sollte“, sagte der 20-Jährige später zu seiner Rettungstat im eigenen Strafraum, „ich bin dann aber das Risiko gegangen. Am Ende war ein bisschen Glück dabei.“

Glück? Vielleicht, aber das muss man sich ja auch erst mal erarbeiten, wie es heißt. Und gearbeitet hat Maximilian Eggestein in den vergangenen Wochen ziemlich viel auf dem Rasen. Seit Florian Kohfeldt Ende Oktober das Traineramt von Alexander Nouri übernommen hat, ist Eggestein in jeder Begegnung die weitesten Wege aller Spieler gelaufen. Gegen Frankfurt waren es 12,86 Kilometer, gegen Hannover 13,41 Kilometer, gegen Leipzig 13,44 Kilometer und gegen Stuttgart 13,09 Kilometer.

Eggestein ist somit der Dauerläufer im Bremer Spiel, und das liegt vor allem an seiner neuen Position. Unter Nouri hatte Eggestein im defensiven Mittelfeld gespielt, als Absicherung vor der Verteidigung. Kohfeldt hat den Junioren-Nationalspieler nun ein bisschen weiter nach vorne beordert, ins zentrale Mittelfeld. Dort soll er gemeinsam mit Thomas Delaney und dem etwas defensiveren Philipp Bargfrede das Bremer Spiel lenken. „Es ist eine sehr komplexe Anforderung, die wir an das Trio stellen“, sagt Kohfeldt. „Defensiv sind sie dafür verantwortlich, für Stabilität zu sorgen. Und offensiv geht es darum, Läufe hinter die Kette zu machen, sich im Zwischenraum zu bewegen.“

Zu Eggesteins absoluten Stärken zählt dabei, nach Ballverlusten der eigenen Mannschaft umgehend die Balleroberung vorzubereiten. „Da ist Maxi jemand, der ein sehr, sehr gutes Auge für die Position hat und weiß, wann er einen Passweg schließen muss“, sagt Kohfeldt, „das gefällt mir schon sehr gut, wie Maxi diese Position interpretiert.“ Auch Eggestein sagt, dass er sich in seiner neuen, etwas offensiveren Rolle „sehr wohlfühlt, im Verbund mit Philipp Bargfrede und Thomas Delaney funktioniert das gut“. Tatsächlich wechseln sich die drei im Spiel häufig ab, der eine sichert für den anderen ab, es wird viel rotiert. „So bekommen wir immer wieder Druck auf den Ball“, sagt Kohfeldt, „das machen die drei sehr, sehr gut.“