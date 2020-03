Eine sehr schwierige Saison erlebt Davy Klaassen gerade. (nordphoto)

Es ist eines der großen Rätsel der laufenden Saison: Wenn Werders Kader doch auf dem Papier über so viel Qualität verfügt, warum bleibt nicht nur ein Spieler ab und an mal unter seinen Möglichkeiten, sondern gleich ein paar Profis mehr? Also im Grunde fast alle. Und vor allem: immer wieder. Gerade jetzt, wo im Abstiegskampf doch Charakterköpfe benötigt werden, die ihr Team emotional und spielerisch mitreißen können.

„Das ist etwas, was uns wehtut“, weiß auch Frank Baumann. Der Sportchef hat die Bremer Spieler schon mehrfach in die Pflicht genommen, er tat es auch während des WK-Talks des WESER-KURIER wieder. „Man kann in solch einer Situation nicht von jungen Spielern erwarten, dass sie die Kohlen aus dem Feuer holen. Da sind die erfahrenen Spieler, die Leistungsträger gefragt.“

Es sind einige Namen, die in diesem Moment automatisch vor dem geistigen Auge aufploppen. Da ist zum Beispiel Maximilian Eggestein, der in dieser Saison meilenweit von seinem Niveau der beiden Vorjahre entfernt ist. Es ist jetzt etwas mehr als zwölf Monate her, da zeigte der Mittelfeldspieler, welch genialer Fußballer er sein kann. Am 19. Spieltag traf Werder auf Eintracht Frankfurt – und Eggestein erzielte ein Tor zum Zungeschnalzen, bei dessen Entstehung er mit einer Drehung gleich drei Gegenspieler hatte aussteigen lassen. Das Weserstadion verwandelte sich in ein Tollhaus.

56 Schüsse, kein Tor

Derartige Geistesblitze machen logischerweise Appetit auf mehr, doch Eggestein servierte seither eher Magerkost. Das unterstreicht auch ein Blick in die Datenbank des Sportmagazins „Kicker“. Seit jenem Spiel schoss der inzwischen 23-Jährige satte 56 Mal aufs Tor, hinein ging der Ball dabei nie. Ein Wert, den kein anderer Bundesliga-Profi toppt.

Nun das ganze Bremer Leid an Maximilian Eggestein festzumachen, wäre nicht nur ungerecht, sondern schlichtweg falsch. Yuya Osako agiert seit Monaten ähnlich schwach, Jiri Pavlenka war zwischenzeitlich nicht immer ein sicherer Rückhalt, Josh Sargent gelingt der nächste Entwicklungsschritt nicht. Selbst Milot Rashica, der in der Hinrunde noch das ein oder andere Glanzlicht setzte, taucht mehr und mehr ab. Und dann ist da noch Davy Klaassen, der seine zweifelsfrei vorhandene Klasse in dieser Saison nicht auf den Platz bringt.

„Auch das sind Spieler, die von Automatismen leben, die bisher nicht vorhanden waren. Und dann rennen sie ihrer Topform hinterher“, sagte Frank Baumann. Er will diese Einschätzung nicht als Ausrede verstanden wissen, eher als einen Teil des Gesamtproblems. Zumal Baumann auch weiter fest an das Personal glaubt. „Ein Spieler wie Davy Klaassen kann definitiv viel besser spielen als in den letzten Wochen“, gibt er zu, „doch ich möchte ihn auch in Schutz nehmen. Davy ist ein Spieler, der sich nie versteckt, immer alles versucht und auch in schwierigen Situationen anspielbar macht. Dass er zu viele Abspielfehler und Ballverluste hatte, ist der Tatsache geschuldet, dass wir nicht mehr dieses blinde Verständnis dafür haben, wo der Mitspieler steht.“

„Ein absoluter Topprofi“

Nun würde es bei derart schwankenden Leistungen nicht überraschen, wenn auch ein Davy Klaassen, immerhin Werders Vize-Kapitän, mal eine schöpferische Auszeit bekommt und auf die Bank muss. Für Frank Baumann ist aber genau das keine Option. „Mir ist solch ein Spieler, der sich immer zeigt und viel versucht, lieber als einer, der sich verpisst und versteckt“, betonte der 44-Jährige. „Deshalb werde ich Davy immer in Schutz nehmen, weil er ein absoluter Topprofi ist.“

Vielleicht ist aber genau das der richtige Ansatzpunkt bei der Krisen-Analyse, womöglich fehlen Werder in dieser Phase vergleichbare Typen wie Davy Klaassen im Kader. Doch Baumann wiegelt ab, zu lieb sei die Mannschaft keineswegs. „Wir haben deutlich mehr Leben im Kader als in der vergangenen Saison“, sagte er. „Darauf haben wir auch geachtet und bewusst Spieler verpflichtet, die Leben und Energie sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ausstrahlen. Ja, wir haben nette Schwiegersöhne im Kader, aber da fliegt auch in der jetzigen Situation mal eine Flasche durch die Kabine.“