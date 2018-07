Volles Haus bei der Vorstellungspressekonferenz von Werders neuem Rekordtransfer: Neben Davy Klaassen selbst stellten sich auch Florian Kohfeldt und Frank Baumann den Fragen der Bremer Medienvertreter. Kein Wunder: Der Transfer des 25-Jährigen aus den Niederlanden ist für grün-weiße Verhältnisse ein Ereignis für sich. Klaassen soll eine Schlüsselrolle in Florian Kohfeldts System übernehmen, und das so schnell wie möglich. Den ersten Schritt soll der vom FC Everton an die Weser gewechselte Mittelfeldmann am besten schon am Freitagabend machen.

Um 19 Uhr testet Werder gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld – und Klaassen ist direkt mit an Bord. "Davy wird gleich mitfahren und wird auch spielen", bestätigte Kohfeldt, dem anzumerken war, welchen Stellenwert die Verpflichtung Klaassens für das Werder der kommenden Saison in den Plänen des Trainers einnimmt. "Wir haben vorher über ein Profil geredet, das wir haben", erinnerte Werders Chefcoach. "Er erfüllt es zu 100 Prozent."

Im Klartext: Werder sucht jemanden, der den Abgang von Thomas Delaney nicht nur defensiv weitestgehend kompensieren kann, sondern auch offensiv vielleicht noch ein paar mehr Akzente setzen kann als der Däne. Kohfeldts Erwartungen sind hoch: "Er soll unseren Rhythmus bestimmen", erklärte der 35-Jährige, der Klaassen ein gutes Gespür dafür bescheinigte, zwischen Tempoaktionen und ruhiger Ballzirkulation variieren zu können. "Sein Freilaufverhalten ist extrem gut, er wird auch selber torgefährlich von seiner Position", führte Kohfeldt weiter aus. "Das Gesamtpaket ist etwas, wo das Wort „Wunschspieler“ sicherlich auch richtig ist."

Frühe Erinnerungen an Werder

Entsprechend soll Klaassen nicht nur sofort in den Testspielen erprobt werden, auch die Trainingsumfänge der restlichen Mannschaft soll der Neue direkt komplett absolvieren wie jeder andere auch. Klaassen steht voll im Saft, startete am selben Tag wie Werder mit dem FC Everton in die Vorbereitung.

Der neue Bremer Rekordmann selbst freut sich auf die Aufgabe. Klaassens frühesten Erinnerungen an Werder – ein UEFA-Cup-Spiel gegen Ajax Amsterdam ("Mit den orangenen und grünen Kappa-Shirts!") und einem Jugendturnier mit etwa 13 Jahren ("Wir haben das Turnier gewonnen, das war gut") sollen weitere positive Eindrücke folgen, an denen der Niederländer gerne seinen Anteil haben möchte. Die kolportierte Ablösesumme von 15 Millionen Euro sieht Klaassen dabei nicht als Last, im Gegenteil: "Ich kümmere mich nicht so sicher um die Summe, die sie für mich gezahlt haben, aber es zeigt ein gewisses Vertrauen in mich."

Bei seiner Vorstellung sprach @DavyKlaassen darüber, was der Hauptgrund für seinen Wechsel zu #Werder war. pic.twitter.com/LsOlirZjBs — Mein Werder (@WK_MeinWerder) July 27, 2018

Bei Werder schätzen sie sich tatsächlich mehr als glücklich, Klaassen an die Weser gelotst zu haben. Begonnen hatte alles im März, nach einem Gespräch mit Niklas Moisanders Berater. Der Finne, ehemaliger Mitspieler Klaassens bei Ajax, lässt sich von der selben Agentur vertreten wie Werders Neuer. "Ich glaube, es war Anfang März, als der Berater von Niklas hier in Bremen war", erinnert sich Frank Baumann.

Anfangs hätte man es "super" gefunden, wäre auch nur ein Leihgeschäft zustandegekommen – dank der Bremer Hartnäckigkeit und den Transfermillionen aus dem Delaney-Verkauf war nun noch mehr möglich. "Der Berater hat gesagt, er hat in der letzten Woche mehr mit mir und Tim Steidten gesprochen als mit seiner Frau", flachste Baumann am Rande des Pressegesprächs. Durch das unablässige Werben ist Werder nun um einen Taktgeber reicher – und konnte auch ein Signal an den Rest der Liga senden, dass die eigenen Ambitionen langsam, aber sicher wieder größer werden. "Es ist schon etwas, das wahrgenommen wird", erkannte auch Florian Kohfeldt. "Aber das ist auch gut so."