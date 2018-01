Das Spiel gegen Hoffenheim hatte Thomas Delaney wegen muskulärer Probleme verpasst, am Sonntag gegen die Bayern ist der Mittelfeldspieler aber aller Voraussicht nach wieder dabei. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat am Dienstag angekündigt, dass Delaney am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Wenn dann alles nach Plan läuft und keine Probleme mehr auftreten, kann der Däne also in München spielen.

Am Dienstagnachmittag beim nicht-öffentlichen Training ist Delaney noch nicht dabei. Der erkrankte Ole Käuper fehlt ebenfalls. Dafür steht dann Ishak Belfodil nach seiner Verletzung aus dem Hoffenheim-Spiel wieder auf dem Platz, und Neuzugang Josh Sargent übt erstmals mit den Werder-Profis. "Er ist ein absolutes Top-Talent, muss sich aber erstmal eingewöhnen", sagte Kohfeldt.

Der Coach äußerte sich am Dienstag in einer Medienrunde außerdem zu Luca Caldirola und Izet Hajrovic, die gegen Hoffenheim nicht im Kader standen. "Es war eine sportliche Entscheidung von mir. Es kann sie, es kann auch andere treffen", betonte er. "Mir ist wichtig, dass die Jungs wissen, dass sie mir nicht egal sind. Sie machen das auch sehr gut. Ich kann aber nachvollziehen, dass sie momentan nicht glücklich sind."

Ein Lob sprach Kohfeldt ebenfalls Jerôme Gondorf aus, der gegen Hoffenheim nach seiner Einwechslung das Spiel belebt hatte. "Er hat seine Ambitionen noch einmal unterstrichen", sagte der Werder-Coach. "Aber ich kann ihm keine Garantien geben. Er steht auf seiner Position in Konkurrenz zu anderen Spielern, die auch den Anspruch auf die Startelf haben."

Für Max Kruses öffentlich geäußerten Wunsch nach Verstärkungen zeigte Kohfeldt Verständnis. "Ich finde es richtig gut, dass er das gesagt hat, denn das zeigt, dass er sich mit der Situation beschäftigt, mehr kann ich von einem Führungsspieler nicht verlangen." (mw)