Fotos zum 2:2 in Gladbach

Delaney und Johannsson treffen für Werder

(mw)

Werder hat sich in Mönchengladbach trotz 0:2-Rückstand noch einen Punkt erkämpft. Beim 2:2-Remis zeigten die Bremer besonders in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung. Das Spiel in Bildern.