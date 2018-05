Die ersten Personalentscheidungen sind getroffen, Kevin Möhwald, Yuya Osako und Martin Harnik sind ab der kommenden Saison Bremer. Weitere Verpflichtungen werden folgen, es sollen und werden aber auch noch Spieler abgegeben. Darunter ist ein Kandidat, den viele gerne weiter in Bremen sehen würden: Thomas Delaney. Die Chance, dass er bleibt, ist eher gering. Das Interesse an Delaney ist bekannt, mit Brighton & Hove Albion hat bereits ein Klub aus der Premiere League ein konkretes Angebot inklusive Ablösesumme hinterlegt.

Jetzt bestätigt Frank Baumann gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass es bereits Verhandlungen gibt: "Es ist so, dass sich der ein oder andere interessierte Klub bezüglich eines Wechsels gemeldet hat. Wir sind in Gesprächen." Um welche Klubs es sich handelt, hat Baumann nicht verraten. Da Brighton bereits in der Vergangenheit mehrfach Interesse hatte, ist es naheliegend, dass weiterhin Interesse vorhanden ist.

Delaney, der sich gerade mit Dänemark auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, hofft auf eine zügige Entscheidung. "Ich würde gerne Klarheit haben vor der WM", sagte er in einer Presserunde am Montagnachmittag. Wohin er wechseln möchte, betonte Delaney auch: "Die Premier League ist mein Traum. Da will ich spielen." Wenngleich er einschränkend hinzufügte: "Es muss als Gesamtpaket passen. Ich hoffe, dass es ein guter Vertrag für mich wird. Und ein gutes Geschäft für Werder." Verhandlungsbereit soll Baumann nach MEIN-WERDER-Informationen ab 20 Millionen Euro Ablöse sein.