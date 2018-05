In knapp zwei Wochen beginnt die Weltmeisterschaft in Russland und damit die Hoffnungen und Träume von Millionen Fußballfans in der ganzen Welt. Nun gut, es hoffen und träumen nicht nur Zuschauer, auch viele Spieler tun das. Die WM ist die größte Bühne der Welt, ein paar Tricks können reichen für einen lukrativen Klubwechsel, einen gut dotierten neuen Vertrag. Es gibt etliche Beispiele für den schnellen Ruhm, erspielt nur während eines Turniers. Das wird auch in den kommenden Wochen in Russland der Fall sein.

Es gibt also gute Gründe, nicht direkt vor der WM einen Wechsel zu vollziehen oder den Vertrag zu verlängern. Zumindest nicht für Spieler, die in ihren Mannschaften zur Stammelf zählen. Und zugleich das Potenzial haben, mit ihren Teams die Vorrunde zu überstehen. Die Chance, sich das Turnier persönlich zu vergolden, wäre damit vergeben. Beides trifft auf Thomas Delaney zu, er ist Stammspieler und Leistungsträger. Mit Dänemark bekommt er es in Gruppe C mit Frankreich, Peru und Australien zu tun. Als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einzuziehen wäre keine große Überraschung. Und auch der Wechselwunsch trifft auf Delaney zu, wie er am Montag im Trainingslager der dänischen Nationalelf erneut hinterlegte: „Die Premier League ist mein Traum. Da will ich spielen." Die Ankündigung ist nicht überraschend, Delaney hat in den eineinhalb Jahren in Bremen nie einen Hehl daraus gemacht, eines Tages in der Premier League spielen zu wollen. Er hat Werder als Chance begriffen, sich zu entwickeln und den nächsten Schritt zu machen. Verwunderlich ist nur, dass er diesen Schritt bevorzugt vor Beginn des Turniers machen will, wie betonte: „Ich würde gerne Klarheit haben vor der WM."

Schneller Wechsel möglich

Es erscheint wahrscheinlich, dass sich Delaneys Wunsch erfüllt. Gespräche über einen Transfer laufen bereits. „Es gibt Angebote von mehreren Klubs, wir sind im Austausch", sagt Frank Baumann. „Auch mit Thomas' Berater." Michael Stensgaard war zuletzt Anfang Mai in Baumanns Büro. Zunächst lag nur ein Angebot mit konkretem Zahlenwerk von Brighton & Hove Albion vor, nun gibt es weitere, wie Baumann sagt: „Mittlerweile liegen uns auch andere vor."

Darunter mindestens zwei aus der Bundesliga, wenngleich das eher Anfragen als Angebote gewesen sein sollen. Eine kam aus Dortmund, wo die neuen sportlichen Berater Matthias Sammer und Sebastian Kehl als Befürworter eines Delaney-Transfers gelten. Allerdings habe Werders Sportchef eine Ablöse von über 25 Millionen Euro aufgerufen, zu viel für Dortmund. Eine andere Anfrage soll Baumann aus Schalke erreicht haben, die maximal 15 Millionen Euro zahlen wollten. Nun sind beide aus dem Rennen.

Ob Delaney jemals einen Wechsel innerhalb der Bundesliga in Erwägung gezogen hat, bezweifeln sie bei Werder. Es sei immer um England gegangen, die Premier League. Daran habe auch die Teilnahme an der Champions League nichts ändern können, die Dortmund und Schalke zu bieten hatten. So ist es auch aus dem Umfeld Delaneys zu hören. „Es muss als Gesamtpaket passen", sagte Delaney vergangenen Montag. „Ich hoffe, dass es ein guter Vertrag für mich wird. Und ein gutes Geschäft für Werder." Für Werder wäre es ein gutes Geschäft, wenn die Ablöse bei 25 Millionen Euro läge.

In kleinen Schritten nach oben

Bei einem Wechsel nach England geht es Delaney nicht darum, möglichst schnell bei einem möglichst großen Klub zu möglichst hoch dotierten Bedingungen zu unterschreiben. Delaneys Karriereplan sieht anders aus, das hat schon sein Schritt zu Werder bewiesen. Damals, im Sommer 2016, lagen ihm besser dotierte Angebote vor, auch aus der Bundesliga. Delaney aber wollte nach Bremen, zu einem Klub, in dem er sofort eine tragende Rolle spielt, als Stammspieler und Leistungsträger. Und er sich dadurch für den nächsten, einen größeren Schritt vorbereiten kann. So soll es auch beim nächsten Wechsel nach England sein.

Nach Informationen von MEIN WERDER hat Delaney sich längst auf zwei, drei Klubs festgelegt, zu denen er wechseln möchte. Das erklärt, weshalb er eine Entscheidung vor der WM will. Es geht ihm nicht darum, sich einen besseren Verein zu erspielen, es geht ihm darum, zu dem für seine Karriereplanung richtigen Klub zu wechseln. Dazu zählen keine Klubs aus dem obersten Tabellendrittel, wo er derzeit noch Gefahr liefe, als Nummer 12 oder 13 zu gelten. Einer der favorisierten Klubs dürfte Brighton sein, der die vergangene Saison auf Rang 15 abgeschlossen hat. Brighton gilt als seriös geführter Klub. Entscheidend ist, welcher Klub Baumanns Ablöseforderung erfüllt.

Werder gibt sich entspannt, Baumann betont, „keinen Zeitdruck zu haben". In die Ablöseforderung über 25 Millionen Euro dürfte Delaneys Teilnahme an der WM eingepreist sein. Den Transfer vor dem Turnier über die Bühne zu bringen, ist für Werder nicht ungefährlich, es droht ein Verlustgeschäft. Bei einer guten WM Delaneys könnten weitere Angebote hereinflattern, mit deutlich höheren Ablöseangeboten. Ein schneller Verkauf ist also ein Risiko, das sich die Bremer bezahlen lassen wollen. Das wäre eine erstaunliche Entwicklung, Delaney hätte seinen Marktwert in eineinhalb Jahren von zwei Millionen auf 25 gesteigert. „Das ist der Unterschied zwischen der dänischen Liga und der Bundesliga", sagt Delaney. Geht sein Karriereplan auf, wird sein Marktwert in ein paar Jahren noch einmal deutlich steigen.