Andree Wiedener holte mit Werder große Titel wie die deutsche Meisterschaft 1993, erlebte später aber auch den knallharten Abstiegskampf mit. (imago images)

Herr Wiedener, das entscheidende Spiel im Abstiegskampf 1999 gegen Schalke gewann Werder mit 1:0. Das Tor von Christoph Dabrowski ist vielen noch im Gedächtnis, doch eine ganz wichtige Szene ereignete sich relativ früh in der Partie, als Sie einen schier unerreichbaren Pass doch erreichten und damit ein Zeichen setzten. Erinnern Sie sich an diese Szene?

Andree Wiedener: Ja, daran erinnere ich mich gut. Ich habe den Ball mit einer Grätsche gerade noch erreicht und dann ging es weiter. Man muss in das Spiel gehen und sich sagen: Heute gibt es nur Vollgas. Wenn man irgendwann unters Sauerstoffzelt muss, ist das egal. Das Publikum und die Kollegen brauchen solche Szenen. Wenn du einen scheinbar unerreichbaren Ball noch holst, kann man sich daran hochziehen.

Aktuell steckt Werder auch tief im Abstiegskampf, doch derartige Szenen sucht man vergebens. Fehlt der Mannschaft in diesem Bereich etwas?

Die absolute Verbissenheit fehlt mir in der Körpersprache der Mannschaft. Da denke ich zum Beispiel an das 1:0 für Leipzig, das aus einem harmlosen Freistoß resultierte. Es gibt immer Situationen, in denen man einfach einen Schritt zu spät kommt. Die kennt jeder Fußballer. Aber die Körpersprache fehlt. Natürlich ist nicht jeder so ein Typ wie Bernhard Trares oder ich früher. Uns haben sie vor dem Spiel gefragt, ob wir heute wieder Blut zum Essen gekriegt haben. Das waren natürlich auch unsere Mittel, auf anderen Ebenen hatten wir nicht so die Stärken. Jeder muss das einbringen, was er kann.

Fehlen Werder also die richtigen Typen für den Abstiegskampf?

Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das können. Davy Klaassen ist ein Typ, der im Mittelfeld für Aggressivität steht. Keiner kommt im Profisport so weit, wenn er nicht eine gewisse positive Aggressivität in sich trägt. Die muss der Trainer rauskitzeln. Wenn jeder Spieler solch eine Körpersprache hätte wie Florian Kohfeldt, dann würde die Lage anders aussehen. Er geht vorweg und glaubt an sich.

Ist Kohfeldt weiterhin der richtige Trainer trotz der miserablen Punkteausbeute?

Ich habe Florian Kohfeldt im vergangenen Jahr kennengelernt und bin überzeugt davon, dass er der richtige Trainer für Werder Bremen ist. Im Moment stimmen die Ergebnisse allerdings nicht. Wenn man es ganz neutral betrachtet, geht die Tendenz eindeutig in Richtung Abstieg. Man fragt sich, wann der Schalter jetzt noch umgelegt werden soll. Es ist wahrscheinlich trotzdem der richtige Weg, an ihm festzuhalten. Es gibt schließlich keine Garantie dafür, dass es mit einem neuen Trainer besser wird. Die handelnden Personen im Verein halten ja nicht am Trainer fest, weil es in Bremen immer so war, sondern weil sie von ihm überzeugt sind. Ich kann das nachvollziehen und glaube noch an den Klassenerhalt. Im Moment kann das Ziel aber nur die Relegation sein, alles andere wäre Träumerei.

Die Mannschaft wirkt vollkommen verunsichert. Wie kann ein Spieler im Abstiegskampf wieder Sicherheit gewinnen?

Ich habe mir den Glauben in der täglichen Arbeit geholt. Wenn ich die ganze Woche über gut arbeite und alles dafür tue, dass ich am Wochenende fit und bereit bin, ist das schon einmal die richtige Grundlage. Du brauchst Erfolgserlebnisse. Jeder Zweikampf, den du im Training gewinnst. Jedes Spielchen, das du im Training gewinnst. Aus diesen kleinen Dingen habe ich für mich einiges rausgezogen.

Hand aufs Herz: Wie groß ist bei Ihnen die Sorge, dass Werder tatsächlich erstmals seit 1980 absteigt?

Wir machen uns alle große Sorgen. Vielen meiner ehemaligen Werder-Kollegen geht es genauso wie mir. Wir haben ein merkwürdiges Gefühl, und dieses Gefühl ist anders als in den vergangenen Jahren. Wenn Werder zuletzt im Abstiegskampf stand, habe ich immer fest daran geglaubt, dass die Mannschaft es wuppt. Aktuell verliert man so langsam die Hoffnung. Wir warten alle auf dieses eine besondere Spiel in der Bundesliga, um zu sehen, dass es zu packen ist.

Vielleicht kommt dieses Spiel am Sonntag gegen Frankfurt? Ihre Ex-Klubs Werder und Eintracht treffen kurz hintereinander in der Liga und im Pokal aufeinander. Wie lautet Ihre Prognose für diese Duelle?

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann würde Werder in der Bundesliga die drei Punkte holen und die Eintracht würde im Pokal weiterkommen. Damit könnten beide wahrscheinlich gut leben. Die Favoritenrolle liegt eher bei der Eintracht, wenn man die vergangenen Wochen und Monate sieht. Die Frankfurter zeigen zwei Gesichter, haben aber auch immer wieder positive Spiele dabei.

Zur Person

Andree Wiedener (49) spielte 15 Jahre für Werder und vier Jahre für Eintracht Frankfurt. Das

Duell der Klubs im Pokal- Viertelfinale wird er als Co-Kommentator für das Eintracht-Radio begleiten.